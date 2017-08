Tournoi Jean Mantha: à pleine capacité

Malgré le mauvais temps, la sixième édition du tournoi Jean Mantha a été un succès, selon le comité organisateur. Son président croit que l’événement sportif qui a fracassé un nombre record de participants et de visiteurs a franchi son plein développement.

Du 4 au 6 août, 136 équipes des catégories U7 à U12 provenant d’un peu partout au pays ont pris part au tournoi organisé par le Club de soccer Mont-Royal-Outremont (CSMRO). Les quatre sites de la compétition ont attiré plus de 4000 joueurs et spectateurs.

Aux yeux du président du comité organisateur, Martin Lord, l’événement a atteint sa limite.

«On veut se maintenir à quatre sites. Pour un club de notre taille, il faut garder nos ambitions proportionnelles à nos ressources, fait-il valoir. Je ne veux pas qu’on commence à louer des terrains ailleurs. Il faut que tout le monde ait du plaisir. On est à la limite où on risque d’épuiser nos gens et qu’ils n’aient plus envie de participer.»

En cette sixième édition, l’organisation cherchait d’ailleurs à renouveler sa base de bénévoles alors qu’une génération d’enfants a déjà pris part au tournoi Jean Mantha. L’événement est l’occasion de préparer la relève au sein du club pour assurer sa pérennité, mentionne M. Lord.

U7

Cette année, environ une dizaine de formations supplémentaires ont participé au tournoi. Pour la première fois, la catégorie U7 a joint la compétition pour disputer des joutes amicales. Des joueurs âgés de 7 ans, notamment du CSMRO, ont pu se familiariser avec la vie de tournoi.

Autre nouveauté pour la sixième édition, des équipes de la pré-académie de l’Impact de Montréal ont été intégrées à chacune des catégories, d’U8 à U12, sans être surclassées.

Le seul important souci de ce dernier rassemblement a été la pluie et les nuages. Les forts vents ont aussi causé des dommages.

«On a quelques tentes qui ont été détruites», évoque le président.

Au total, 315 matchs ont été disputés sur les terrains du parc Beaubien, du centre des loisirs de VMR, du Collège Notre-Dame et du Centre d’éducation physique et des sports de l’Université de Montréal.

Le tournoi avait aussi au programme des concours techniques avec le ballon pour les joueurs semi-pro U8.