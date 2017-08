Outremontaise de cœur

Tombée sous le charme d’Outremont, Sylvie Potvin y réside depuis deux décennies. TC Media s’est entretenu avec la comédienne à propos de ses endroits de prédilection. Elle parle aussi de son métier et de ses rôles hauts en couleurs, au petit comme au grand écran.

«Je montais souvent l’avenue Bloomfield en auto à partir de Laurier pour aller voir des amis. Une journée je me suis dit « ce serait l’fun de changer de quartier et de venir habiter à Outremont ». J’ai vendu l’appartement que j’avais sur le Plateau et j’y suis déménagée», raconte Sylvie Potvin.

La comédienne, originaire d’Ottawa, avait d’abord fait le saut vers Montréal en 1979. Désormais Outremontaise d’adoption depuis vingt ans, elle y trouve un cachet et un milieu de vie qui lui plaît. «Les arbres y sont pour beaucoup! La verdure dans les rues et aussi la distance qu’il y a entre le trottoir et les devantures des maisons. C’est spécifique à Outremont», énumère-t-elle

Son carnet d’adresses

Parmi ses coups de cœur, Sylvie Potvin mentionne le Café Prague et Les Fillettes situés sur l’avenue Van Horne. Qualifiant le premier établissement de «resto impeccable et café exemplaire», elle souligne «l’atmosphère chaleureuse, les plats raffinés et la terrasse accueillante» du second.

Sur la rue Bernard, la comédienne confie apprécier tout spécialement les services d’ostéopathie et d’acuponcture offerts à l’Espace 212. La Boutique du Fleuriste fait aussi partie de ses bonnes adresses sur Bernard. «Ils ont toujours ce dont j’ai besoin», indique-t-elle.

Sur la liste de Sylvie Potvin, figure aussi la bibliothèque Robert-Bourassa pour «l’abondance des ressources et le climat de paix pour lire». Côté espaces verts, elle apprécie le parc Outremont pour le plan d’eau et la beauté, ainsi que le parc Saint-Viateur et «son beau pavillon qui mériterait un nouveau plancher pour le tango».

Palette de personnages

De l’émission jeunesse Cornemuse à La Petite Vie, en passant par son rôle de Lisette dans Les Boys et, plus récemment, les séries Conseils de famille et Les Simone, l’interprète a voyagé à travers une variété de personnages au fil de ses trente-cinq ans de carrière.

En nomination aux Gémeaux pour son rôle dans Conseils de famille diffusée à Télé-Québec, l’artiste de 63 ans – qui a connu une dernière année très chargée – souhaite que ça continue.

Conseils de famille revient pour une saison 4, on recommence les enregistrements en octobre. Je joue une grand-mère un peu flyée, un beau personnage. Il y a aussi Les Simone qui revient l’an prochain et le film De père en flic 2 auquel j’ai participé dernièrement», souligne Sylvie Potvin. La comédienne était présente sur le tapis rouge le 10 juillet lors de la grande première du film, qui a franchi la barre du million en recettes dès sa sortie dans les salles du Québec.

«On pense souvent à moi pour des personnages loufoques ou qui vont dire des choses qui ne se disent pas. Ça me fait plaisir de jouer des rôles comme ça», dit-elle.