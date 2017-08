Nouveau magasin au centre Rockland

Le commerce montréalais d’accessoires et de vêtements extérieur m0851 ouvrira en septembre sa 24e succursale au centre Rockland.

La boutique mode aménagera dans un local du troisième niveau du complexe commercial. Elle créera six à huit emplois.

«Notre expansion locale est aussi importante que notre expansion nationale et internationale», indique la porte-parole de l’entreprise, Martine St-Victor.

Présent aux États-Unis, en Chine et au Japon, m0851 fabrique et commercialise une vaste gamme de sacs, accessoires et vestes de cuir et de vêtements d’extérieur. L’entreprise, fondée en 1986, dévoilera le mois prochain une collaboration avec la Maison Corbeil, spécialisée en meubles contemporains.