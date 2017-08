Nouveau départ pour les Carabins

Après un seul match hors-concours, les Carabins donneront le coup d’envoi de leur 16<V>e<V> saison régulière ce vendredi soir alors qu’ils affronteront Les Stingers au stade de l’Université Concordia.

C’est avec confiance que l’entraîneur-chef de la formation de l’Université de Montréal, Danny Maciocia, entrevoit cette première partie.

«On a de bons joueurs. C’est une équipe un peu plus jeune du côté défensif, mais ça reste que c’est une équipe qui est capable de compétitionner chaque fin de semaine et d’aller chercher une victoire», décrit au bout du fil, l’homme à la tête des Carabins depuis bientôt sept ans.

Maciocia ne s’inquiète pas trop de démarrer la saison régulière en terrain adverse.

«Je ne me souviens pas de la dernière fois que nous avons joué à domicile en match d’ouverture. Cela fait plusieurs années qu’on commence à l’extérieur et ça ne pose pas problème», affirme-t-il.

«Concordia est une bonne équipe qui joue chez eux et il y aura beaucoup de monde. Ce sera un bon test pour nous. Si on est capable d’exécuter le plan match, on va augmenter nos chances d’aller chercher une victoire» — Danny Maciocia, entraîneur

Préparation

Contrairement aux années précédentes, les Carabins ont eu moins de temps de préparation. Le camp d’entraînement a été condensé en une semaine en raison du remaniement du calendrier pour le football universitaire québécois à la suite du retrait de l’Université Bishop.

La troupe de Maciocia a tout de même su démontrer de bonnes aptitudes au CEPSUM, le 19 août. Les Bleus ont remporté l’unique match hors-saison avec la marque de 63-3 contre les Varsity Blues de l’Université de Toronto.

Les 70 joueurs montréalais, dont 20 recrues, ont tous eu la chance de fouler le terrain.

«On est assez satisfait. On a été capable d’aller chercher quelques réponses concernant la profondeur (forces et faiblesses). On leur a aussi donné une opportunité de vivre l’ambiance du stade du CEPSUM. Donc, la prochaine fois qu’on ira sur le terrain, ce ne sera pas nouveau pour eux», mentionne Maciocia.

L’entraîneur-chef admet que le défi sera maintenant de choisir les 48 étudiants qui porteront casque et épaulettes pour ce premier affrontement de la saison régulière.

L’an dernier, les Carabins ont terminé premiers au classement du Réseau du sport étudiant du Québec avec sept victoires et une défaite. Ils ont marqué 296 points au cours de la saison 2016, leur permettant de devancer le Rouge et Or. Les deux équipes se sont ensuite affrontées en finale de la coupe Dunsmore, remportée par l’Université Laval, en novembre.