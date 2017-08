Élections municipales 2017: Céline Forget de nouveau dans la course

La conseillère indépendante d’arrondissement, Céline Forget, souhaite obtenir un troisième mandat consécutif dans Joseph-Beaubien. Elle se représente aux élections municipales du 5 novembre sous aucune bannière.

«J’ai choisi de demeurer indépendante afin de prendre les décisions dans le meilleur intérêt des citoyens que je représente, sans contrainte de ligne de parti», dit-elle par voie de communiqué. Selon elle, cette liberté lui permet de travailler en équipe avec les autres membres du conseil, peu importe leur allégeance.

Au cours de son dernier mandat, la conseillère sortante a siégé sur les comités sur le transport actif, la revitalisation de l’avenue Van Horne et sur le stationnement et la circulation. Elle se dit fière d’avoir collaboré à l’aménagement du parc Raoul-Dandurand, d’une place près de la station de métro, au projet de jeux d’eau du parc Beaubien et à l’ouverture d’une ruelle verte.

Chimiste de formation, la politicienne a été élue une première fois comme conseillère en 1999, mandat qui s’est terminé en 2001 à la suite des fusions municipales.

L’annonce de Mme Forget porte maintenant à trois le nombre de candidats dans le district Joseph-Beaubien. Claude Godon et Valérie Patreau défendront les couleurs de l’Équipe Denis Coderre et de Projet Montréal, respectivement.