Début des appels d’offres pour la nouvelle école à Outremont

Le projet de construction d’une école primaire sur le futur campus de l’Université de Montréal à Outremont progresse. La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) est à l’étape de rechercher des architectes et des ingénieurs dans le but d’élaborer les plans et devis.

Un appel d’offres a été lancé au milieu du mois d’août pour imaginer ce nouvel établissement scolaire dont l’ouverture est prévue à la rentrée 2019.

Depuis peu, un comité de sélection a aussi été formé afin d’analyser les différentes soumissions. La construction de l’école évaluée à 11 M$ doit débuter l’an prochain.

À la suite de plusieurs mois de discussions, la CSMB et l’UdeM ont convenu d’implanter l’école à l’angle des avenues Durocher et Atlantic. Cette parcelle de terrain est louée pour un bail de 50 ans.

L’accord prévoit que la CSMB sera maître d’œuvre de la construction de l’école, mais que l’Université de Montréal aura un droit de regard sur l’architecture de l’immeuble afin qu’il s’agence bien avec le nouveau complexe des sciences.

L’établissement de niveau primaire aura une vocation scientifique et accueillera au moins 300 élèves répartis dans 14 classes. Le projet vise à répondre à une forte croissance démographique sur le territoire de la CSMB.