Mathilde Laberge: talent prometteur

La Monteroise Mathilde Laberge a été repérée comme athlète de la relève par Plongeon Québec. Elle fait partie de l’équipe «Jeunes espoirs» 2017-2018, ce qui lui permettra d’avoir un soutien propre à ses besoins.

«Je suis contente d’avoir été choisie. C’est comme une récompense parce que j’ai travaillé fort durant mes cours», commente la sportive de 10 ans, qui a débuté cette année un programme sport-études à l’école Saint-Arsène à Montréal.

En étant sélectionnée comme un jeune espoir, la plongeuse de Ville de Mont-Royal pourra participer prochainement à un camp d’entraînement au Stade olympique dont la date reste à déterminer. Ce sera pour elle l’occasion d’obtenir différents conseils d’entraîneurs pour s’améliorer.

«J’aimerais travailler sur mes entrées à l’eau pour faire le moins d’éclaboussures», mentionne-t-elle.

Plongeon Québec a repéré Mathilde en raison de sa qualité musculaire et de sa progression rapide au cours de la dernière saison.

«Elle est forte et puissante, ce qui lui permet de bien sauter. Elle possède aussi de bons abdominaux et dorsaux lui conférant une très bonne posture pour tourner lors des plongeons et de sauter dans la bonne direction», note l’entraîneuse Johanne Boivin, responsable de détecter les talents.

Elle croit que si la Monteroise continue de s’améliorer au même rythme, elle pourra aller loin.

«Mathilde est une personne très motivée et n’a pas peur de relever des défis, ce qui montre une détermination et passion pour le sport. Si elle continue à avoir des expériences enrichissantes, elle aura un bel avenir», fait valoir Mme Boivin.

L’hiver dernier, Mathilde a décroché la médaille de bronze en finale du tremplin d’un mètre aux Jeux du Québec.

Au total, 22 jeunes plongeurs de 13 ans et moins ont été sélectionnés parmi une centaine d’athlètes.