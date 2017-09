Le campus MIL générera plus de trafic à Outremont

Quelque 100 voitures de plus circuleront aux heures de pointe chaque jour dans les rues du quartier bordant le MIL, le futur campus de l’Université de Montréal, dès 2019. Pourtant, la firme CIMA+, chargée de faire une étude de circulation, juge que le réseau est déjà surchargé à cet endroit.

Avec l’arrivée de plus de 2000 étudiants et enseignants au nouveau Complexe des sciences, il estimé qu’environ 250 personnes emprunteront le transport en commun selon les résultats dévoilés mercredi (la semaine dernière).

Le nombre d’usagers empruntant les transports actifs n’a toutefois pas été comptabilisé puisque l’aménagement des pistes cyclables et des trottoirs restera à finaliser durant les premières années du site Outremont.

En 2030, une fois le chantier terminé avec l’ensemble des pavillons, des parcs et des logements, le nombre de déplacements en auto bondirait à environ 550 à 600, en début et fin de journée.

Les usagers du métro et des autobus totaliseront quant à eux 1400 alors qu’on dénombrera autour de 500 cyclistes et piétons.

Synchronisation des feux

Après avoir effectué 27 comptages à différentes intersections, CIMA+ note que certaines artères connaissent déjà un flot de circulation important aux heures de pointe, dont sur les avenues Van Horne et Ducharme.

La firme propose donc plusieurs mesures d’atténuation, dont la plus importante étant la synchronisation des feux sur Van Horne. CIMA+ suggère aussi de reconfigurer l’axe Bates et McEachran, modifier le sens de certaines rues et favoriser le transport actif.

«Si on ne met pas cette liste de recommandations en place, le projet ne fonctionnera pas. Parce que ce que vous connaissez actuellement ne peut pas prendre plus de véhicules», soutient Audrey Veronneau, chargée de projet chez CIMA+.

De son côté, la Ville de Montréal, qui a commandé l’étude, se penche déjà sur la possibilité d’harmoniser la séquence des feux de circulation et d’intervenir pour limiter le trafic dans les rues résidentielles avoisinantes du MIL.