Travaux à l’échangeur Décarie

Jusqu’à la fin de l’année 2017, le croisement des autoroutes 15 et 40 ainsi que de la route 117 à Ville de Mont-Royal et dans Saint-Laurent, seront en réparation.

Depuis le 11 septembre, Transports Québec procède à des travaux sur les structures de l’échangeur Décarie. Les interventions visent à garantir la sécurité et la fonctionnalité de l’infrastructure autoroutière, indique le MTQ.

Ces travaux occasionneront des entraves à la circulation la nuit en raison de fermetures complètes et partielles des différentes bretelles de l’échangeur.

Les voies de desserte des autoroutes 40 et 15 ainsi que de la route 117, soit le chemin de la Côte-de-Liesse et les boulevards Marcel-Laurin et Décarie, seront aussi touchées par ces fermetures. Des détours seront proposés aux usagers de la route.

Après une pause hivernale, d’autres travaux sont prévus dans ce secteur au printemps 2018.

Plus d’infos: Québec511