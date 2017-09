Outremont: deux nouveaux candidats complètent l’Équipe Denis Coderre

William Habib se retire de la présidence de la chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent – Mont-Royal pour se présenter au poste de conseil d’arrondissement dans Outremont, aux côtés de Marie Potvin. Le jeune professionnel Jeremy Murray rejoint également l’Équipe Denis Coderre.

M. Habib se présente dans le district Joseph-Beaubien tandis que M. Murray briguera le district Claude-Ryan. Ils se joignent à Jean-Marc Corbeil, dans le district Robert-Bourassa, et Christine Gélinas-Elie, dans le district Jeanne-Sauvé.

«Je suis convaincue que nous pourrons, tous ensembles, apporter des solutions innovantes aux défis auxquels sont confrontés les citoyens de notre arrondissement afin de permettre le développement harmonieux et équitable d’Outremont», a déclaré la candidate à la mairie Mme Marie Potvin.

M. Habib compte plus de 18 ans d’expérience en développement d’affaires. Il pense être capable d’identifier les opportunités et de créer des stratégies novatrices, afin de mettre en place des alliances commerciales stratégiques, locales et internationales.

Présentement vice-président, opération et développement d’affaires, pour l’entreprise T360 Payment Solutions qui vend des systèmes de paiement par carte aux commerces, il a également travaillé pour le Mouvement Desjardins et la Banque Nationale.

Son retrait du conseil d’administration de la chambre de commerce et d’industrie, qu’il présidait depuis quatre ans, sera définitif ou temporaire, en fonction des résultats des élections. Il reste cependant actif sur certains comités.

Diplômé du Cégep Dawson, M. Murray a quant à lui évolué dans le monde du service à la clientèle et des relations publiques.

Il a débuté sa carrière à titre de représentant des ventes pour C.W.C.P.D, une entreprise de vente de bijoux et montres en gros. Il a ensuite travaillé pour plusieurs compagnies dans le domaine de la vente et du marketing.

Adepte de musique et de sport, il s’est impliqué au sein de sa communauté, notamment auprès de Jeunesse au Soleil.