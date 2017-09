Nouveau commandant

Promu commandant lundi, Danny Diotte remplace Steve Girard à la tête du poste de quartier (PDQ) 24 d’Outremont et Ville de Mont-Royal du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

«Présentement, mes priorités sont de m’approprier tous les dossiers, de rencontrer les partenaires et les directions des villes pour bien m’arrimer au poste. Il y a beaucoup d’enjeux importants à Outremont et à Ville de Mont-Royal», explique M. Diotte.

Il a déjà certains projets en tête, notamment de mettre en place des solutions pour régler le problème de la vague de vols et d’intrusions de cet été.

Parcours

Âgé de 47 ans, Danny Diotte a fait ses débuts au SPVM en 1995. Il a été patrouilleur pendant quatre ans, puis agent sénior à Saint-Laurent.

En 2008, il a été nommé superviseur au PDQ 3 de L’Île-Bizard, Sainte-Geneviève, Pierrefonds et Roxboro. Par la suite, M. Diotte est devenu lieutenant de police en janvier 2016 au sein du PDQ 1 de Baie-D’Urfé, Beaconsfield, Kirkland, Sainte-Anne-de-Bellevue et Senneville. Quelques mois plus tard, il est transféré comme lieutenant au PDQ 21 du centre-ville.

En décembre 2016, l’homme est nommé lieutenant responsable de la Brigade des espaces publics (BEP), division sud, mise en place en 2015 dans le but d’intervenir auprès des itinérants.

Celui qui réside aujourd’hui sur la Rive-Nord de Montréal est originaire de la Gaspésie. Il a travaillé trois ans comme technicien forestier avant de faire son cours de policier au cégep de Rimouski.