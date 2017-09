Nouvelle murale à Ville de Mont-Royal

Le collectif Les Hommes de Lettres a sorti ses pinceaux pour revêtir les murs de la cour intérieure de la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson, à Ville de Mont-Royal.

Les Hommes de Lettres sont adeptes de calligraphie et de mots chargés de sens. Leur œuvre se bâtit autour de la phrase Sapere aude, qui signifie «Ose apprendre» en latin. «Nous trouvions que ça s’intégrait bien au mandat d’une bibliothèque», lance un des artistes, Olivier Rielland-Nadeau.

Le collectif s’est inspiré d’une récente activité pour les 50 ans de la bibliothèque, durant laquelle des enfants ont réfléchi à leur auteur ou personnage de littérature préféré pour ensuite les peindre sur certaines vitres du bâtiment. «Sans que les deux projets aient vraiment du sens l’un par rapport à l’autre, on fait un lien entre les deux», indique Romain Boz.

En cours de réalisation, l’œuvre devrait être achevée au courant du mois d’octobre.

Réalisations

Il est possible d’admirer les réalisations d’Olivier Rielland-Nadeau, Romain Boz et Étienne Savaria ailleurs à Montréal. L’une de leurs plus connues, Émile Nelligan, se trouve à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et rend hommage à plusieurs auteurs québécois.

Le trio, a aussi lancé une collection limitée de chandails, Bleach please l’an passé. Chaque pièce est unique et garnie de traits de calligraphie à l’eau de javel. «C’est un peu comme de l’art portable», explique Olivier Rielland-Nadeau.

L’œuvre est la deuxième collaboration entre la Ville de Mont-Royal et l’organisme d’art urbain MU. La première murale, réalisée par Ilana Pichon en 2015, se trouve au 1757, boulevard Graham, près du parc Connaught.