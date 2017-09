Un film Outremontais à l'honneur

Idée originale d’une enseignante de l’école Paul-Gérin-Lajoie-D’outremont (PGLO), Mélissa Lefebvre, le film Bagages a remporté le prix du public du Festival de cinéma de la ville de Québec.

Ce prix fait suite à la projection du film en première mondiale au Festival de cinéma de la ville de Québec le 16 septembre.

L’oeuvre, réalisée par le cinéaste Paul Tom et coscénarisée par Mme Lefebvre, est un documentaire anthropologique sur l’immigration. Il donne la parole à des élèves de l’école secondaire PGLO nouvellement arrivés à Montréal. À travers des ateliers d’art dramatique, des mises en scènes théâtrales et des entrevues, le spectateur découvre leurs histoires de migration et d’intégration.

Il s’agit d’une troisième distinction pour le projet Bagages qui a déjà remporté les prix Essor et Forces Avenir 2015-2016.

«Ce sont des initiatives comme Bagages qui nous permettent de mieux comprendre la réalité des nouveaux arrivants et de mieux vivre ensemble», a déclaré par voie de communiqué Diane Lamarche-Venne, présidente de la CSMB.

Le documentaire sera diffusé à la télévision pour la première fois le 11 décembre prochain sur les ondes de Télé-Québec.