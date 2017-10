Jacqueline Gremaud de nouveau dans la course

La conseillère indépendante sortante Jacqueline Gremaud sollicite un deuxième mandat dans le district Jeanne-Sauvé, à Outremont. Elle se représente aux élections municipales du 5 novembre sous aucune bannière.

«La gestion d’un arrondissement relève avant tout du concret et non du politique. […] Je considère que le rôle d’un conseiller d’arrondissement est de travailler en collégialité avec ses collègues, dans le respect des citoyens et du bien commun et non d’une ligne de parti», soutient la candidate par voie de communiqué.

Au cours de son dernier mandat, Mme Gremaud a été présidente du comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement. Elle dit avoir, entre autres, travaillé sur le plan directeur des parcs et sur le droit de promener son chien sur les sentiers des espaces verts. La politicienne mentionne aussi avoir été impliquée dans la réalisation du parc Raoul-Dandurand et de la placette devant le métro.

Si elle est réélue, Mme Gremaud souhaite poursuivre son implication dans le dossier du futur campus de l’Université de Montréal, notamment en lien avec les enjeux de la circulation et des logements sociaux. Elle souhaite par ailleurs un meilleur respect du patrimoine bâti et rendre la réglementation en cette matière plus compréhensible pour les citoyens.

Économiste en développement, Mme Gremaud a été élue pour la première fois aux élections de novembre 2013 sous la bannière Conservons Outremont, avant de quitter la formation quelques mois plus tard.

Dans le district Jeanne-Sauvé, deux autres candidats ont porté leur candidature, soit Christine Gélinas-Elie et Fanny Magini pour Équipe Denis Coderre et Projet Montréal, respectivement.