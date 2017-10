Outremont | Un quatrième candidat dans Robert-Bourassa

Un candidat indépendant est maintenant de la lutte au poste de conseiller d’arrondissement dans Robert-Bourassa, à Outremont.

S’il est élu le 5 novembre, Frédéric Lecoq affirme vouloir être soucieux d’une saine gestion des finances publiques et fera la promotion d’une gouvernance proche des citoyens de son quartier.

Résident d’Outremont depuis 31 ans, il s’engage aussi à travailler à la préservation et au développement harmonieux du cadre de l’arrondissement.

Titulaire d’un diplôme en science politique et en finance, M. Lecoq a mené une carrière en gestion de caisses de retraite, notamment à la Caisse de dépôt et placement du Québec et chez Gryphon Investment à titre d’associé-gérant.

Deux autres personnes se présentent dans ce district. Pour l’Équipe Denis, il s’agit de Jean-Marc Corbeil tandis que David Desbaillets porte les couleurs de Projet Montréal. La conseillère sortante dans Robert-Bourassa est Marie Povtin, candidate à la mairie d’Outremont sous la bannière de l’Équipe Denis Coderre.