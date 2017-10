Une école neuve et un agrandissement à Ville de Mont-Royal

D’importants investissements pourraient se concrétiser, d’ici quelques années, pour la construction d’une nouvelle école primaire et l’agrandissement de l’école secondaire Mont-Royal.

La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) a déposé la semaine dernière deux demandes auprès du ministère de l’Éducation pour financer l’ajout de classes et de gymnases à Ville de Mont-Royal.

L’une de ces requêtes vise à obtenir 15,9 M$ pour ériger un établissement de niveau primaire comptant 21 locaux, dont trois pour le préscolaire, et pouvant accueillir jusqu’à 500 élèves.

Le projet d’une nouvelle école francophone a pour but de répondre à la croissance importante du nombre d’élèves à VMR.

«Les prévisions nous annoncent une augmentation de 18% de la clientèle d’ici 2021-2022. On a alors besoin de ces places supplémentaires», évoque la porte-parole de la CSMB, Gina Guillemette.

La commission scolaire espère recevoir le feu vert de Québec le plus tôt possible afin d’enclencher la construction.

L’emplacement sur le territoire de VMR reste encore à déterminer. Si le ministère donne son accord au projet, la commission scolaire et la municipalité devront entreprendre des discussions pour le choix du terrain.

Agrandissement

Du côté de l’école secondaire Mont-Royal, le projet consiste à ajouter 12 locaux et un gymnase. L’agrandissement permettra d’accepter environ 300 inscriptions supplémentaires. Le coût serait de 13,6 M$.

«On est à pleine capacité depuis deux ans, expose le directeur de l’école, Charles Vien. Quand même qu’on voudrait accueillir plus d’élèves, on ne serait pas capable. On ne peut même pas ouvrir une seule autre classe.»

Près de 950 élèves fréquentent l’établissement de l’avenue Montgomery.

D’ici 2026-2027, la commission scolaire prévoit une hausse de 51% du nombre d’élèves au niveau secondaire dans les secteurs de VMR, Outremont, Saint-Laurent et Côte-Saint-Luc.

Record

En plus des projets à VMR, le conseil des commissaires réclame l’aide financière du ministère de l’Éducation pour construire deux nouvelles écoles et en agrandir 10 autres. La CSMB soutient qu’il s’agit d’un nombre historique de demandes.

«On est en hyper croissance. Ce fut une année record. Pour la commission scolaire au complet, on a reçu plus de 2300 nouveaux élèves», mentionne Mme Guillemette.

La CSMB compte environ 55 000 élèves au sein de son réseau, répartis dans près de 100 établissements.