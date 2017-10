Le mont Royal attire les marathoniens

Le Tour Mont-Royal Brébeuf (TMRB) pourrait battre un nouveau record d’inscriptions, ce dimanche, avec plus de 1600 coureurs attendus. L’annulation du marathon de Montréal semble profiter à l’événement qui accueillera pour son parcours de 42 km en sentier environ le double de participants par rapport aux années précédentes.

«Actuellement, on en a 70 d’inscrits. Habituellement on a autour de 35 à 40 coureurs», mentionne le directeur de TMBR, Patrick Daigle, qui attribue aussi cette hausse à l’essor de la course en sentier.

En raison de la chaleur accablante, les organisateurs de l’événement Rock ‘n’ Roll Oasis avaient décidé de ne pas tenir le trajet de 42,2 km pour conserver seulement les plus courtes distances, dont le 21,1km, le 24 septembre.

M. Daigle mentionne que certains de ceux qui devaient participer au marathon montréalais l’ont contacté pour s’informer de la huitième édition du TMRB et ont ensuite pris la décision de se lancer dans l’aventure.

Le tour organisé par le Collège Jean-de-Brébeuf propose aussi des distances de 1 à 26 km. Plusieurs des participants proviennent de l’extérieur du Québec, notamment des États-Unis et de l’Ontario.

Parcours exigeant

C’est la deuxième année que le TMRB organise un marathon alors qu’auparavant la plus grande distance était de 40km.

Les marathoniens feront trois fois une boucle de 17km qui les amènera sur le mont Royal, dans Outremont ainsi que près de HEC, Polytechnique et l’Université de Montréal.

Les coureurs peuvent s’attendre à un parcours difficile, prévient M. Daigle, puisqu’il comporte beaucoup de dénivelées.

«Il ne faut pas partir trop vite parce que la première montée est l’une des plus exigeantes. Il faut doser l’effort, mentionne le directeur de course. C’est impossible de maintenir la même cadence. Tous les coureurs vont marcher un moment parce que certaines montées sont très raides.»

Forces

Selon M. Daigle, les forces de TMRB reposent sur le charme de l’endroit et la qualité de l’événement lui-même.

«Les gens nous le disent, ils apprécient la course. Il y a plus de 60 % de nos coureurs qui reviennent d’année en année», soutient-il.

Comme à chaque édition, tous les profits sont remis à des organismes locaux tels que les Scouts Notre-Dame-des-Neiges, la Fondation du Dr Julien, le camp Quatre-Saisons, le Centre Circuit du CHU Ste-Justine et les centres jeunesse de Montréal. Habituellement, un montant de 10 000$ est redistribué.

Il est encore temps de s’inscrire, même le jour même de l’épreuve. Les départs ont lieu complexe sportif du collège, situé au 5625, avenue Decelles.

Infos et inscriptions: tmbr.org