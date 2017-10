La parole aux candidats: la circulation

Chaque semaine, TC Media invite les candidats à la mairie d’Outremont aux élections municipales à exprimer leur point de vue sur différents enjeux locaux. Leur réponse est publiée telle quelle. Leur participation n’est pas obligatoire.

Le développement du site Outremont générera plus de trafic dans les rues d’Outremont d’ici quelques années. Selon vous, quelles mesures devraient prendre l’arrondissement et la Ville de Montréal pour atténuer ce flot plus important de circulation?

Alexandre Lussier- Indépendant

Le site Outremont est un projet rassembleur, d’une ampleur inégalée à Outremont depuis des décennies. Je travaille au dossier depuis 2013, étant membre des Comités du Campus et d’Urbanisme.

Le flot de circulation appréhendé surviendra lors du prolongement de l’axe central jusqu’à Parc. Pour revigorer la fonction commerciale de proximité de Van Horne et éviter un débordement véhiculaire dans les avenues résidentielles, l’axe central devra :

détourner le transit de Ville Mont-Royal vers Parc et Saint-Urbain ; et

à l’inverse, le transit lourd vers Bates et Côte-des-Neiges.

La réfection préalable de Van Horne devra avoir été complétée!

Pour limiter la vitesse, diverses mesures sont envisagées, comme des passages piétonniers surélevés dans l’axe perpendiculaire reliant les futurs parcs.

Le site Outremont vise la certification environnementale LEED. Le transport actif est valorisé par l’aménagement de pistes cyclables et l’installation de bornes Bixi.

L’auto-partage et les transports en commun sont optimisés :

deux stations de métro sont à proximité; et

la STM révise ses trajets d’autobus.

L’interconnexion aux gares Parc et Canora (futur REM) devra être améliorée.

Le stationnement sur rue avec vignettes et/ou des durées fixes devra être implanté pour garantir la priorité aux résidents du secteur.

Ronal Moroz-Coalition Montréal

Le Campus MIL aura un grand impact sur notre communauté. Le Complexe Des Sciences ouvrira ses portes en août 2019. Il y aura des bâtiments universitaires additionnels, une résidence pour étudiants, des logements résidentiels et de nombreux parcs.

Nous allons travailler avec l’Université et la Ville de Montréal pour intégrer la circulation de personnes, de voitures, d’autobus et de vélos.

À cette fin, je propose:

1. Demander qu’une station de métro, reliée à la station sur l’avenue Van Horne, soit construite sur Wiseman, au nord de Manseau. Cela permettra aux étudiants, au personnel et aux employés de l’Université d’accéder facilement au Campus sans devoir marcher de l’avenue Van Horne.

2. Les navettes reliant les deux campus devraient entrer et sortir par Bates – en utilisant Darlington nord et Wilderton sud.

3. Le trafic cycliste devrait être acheminé par Wiseman vers les pistes cyclables de Cote Ste. Catherine.

4. l’entrée dans le nouveau quartier résidentiel sera par l’avenue Outremont et la sortie par l’avenue Champagneur

5. Nous surveillerons l’impact de ce projet sur les marchands de l’avenue Van Horne et travaillerons ensemble pour conserver le caractère unique de notre merveilleuse ville.

Marie Potvin – Équipe Denis Coderre

Le transport collectif demeure la solution pour l’avenir. Marche, vélo et transport collectif sont des alternatives à la voiture que nous devons promouvoir. Pour cela, un environnement plus favorable devra être instauré (sécurité, aménagements, etc).

Ainsi, nous favorisons une augmentation de véhicules en libre-service électrique, un déploiement du réseau BIXI ainsi que l’aménagement de nouvelles voies cyclables ou l’ajout de lignes d’autobus entre les deux campus de l’Université de Montréal voire même augmenter leur fréquence la nuit. Une analyse rigoureuse des rues empruntées pour ces trajets sera faite en conséquence.

Pour les automobilistes, les feux de circulation seront synchronisés le long de l’avenue Van Horne, l’aménagement de certaines intersections sera revu et l’évolution des débits de circulation sera suivie tout au long du développement du Campus MIL.

Enfin, la transparence au niveau de l’information transmise aux citoyens devra être rigoureuse et tenir compte, surtout, des commentaires soulevés par les résidents demeurant à proximité du Campus MIL et des commerçants de l’avenue Van Horne. En raison de l’importance de cet enjeu, la collaboration avec l’administration de la Ville de Montréal sera plus que nécessaire!

Philipe Tomlinson-Projet Montréal

Les élues indépendantes sortantes ont délaissé ce projet et elles devront répondre de cet acte manqué. Outremont doit être au cœur des décisions concernant le Campus MIL pour que le projet soit une réussite pour nous tous.

L’arrondissement doit consulter ses citoyens pour recueillir leurs questions et préoccupations, surtout concernant la circulation. Nous organiserons des consultations dès notre première année et grâce à notre position favorable à la ville centre, nous serons bien positionnés pour recevoir des réponses.

Par exemple, l’axe central du campus MIL, c’est-à-dire la rue Beaubien à partir de l’avenue du Parc, devrait avoir un accès direct au viaduc Rockland afin d’éviter une congestion supplémentaire sur les avenues Ducharme et Van Horne. De plus, des stationnements hors rue devront êtres ouverts, afin de ne pas bloquer les places réservées aux résidents et celles pour les visiteurs du CCI.

L’arrondissement doit aussi jouer un rôle de premier plan dans la promotion des alternatives à l’auto pour les nouveaux résidents, les employés et les étudiants du campus, ainsi que dans la mise en place d’un transport en commun efficace. Notre équipe discute déjà de ces sujets avec la Coalition régionale étudiante de Montréal et différents acteurs du développement du projet.