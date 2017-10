La parole aux candidats: leurs objectifs environnementaux

Chaque semaine, TC Media invite les candidats à la mairie d’Outremont aux élections municipales à exprimer leur point de vue sur différents enjeux locaux. Leur réponse est publiée telle quelle. Leur participation n’est pas obligatoire.

Quels sont vos objectifs en matière d’environnement et de développement durable pour l’arrondissement?

Alexandre Lussier-Indépendant

La forêt urbaine d’Outremont est majestueuse mais vieillissante. En vaste majorité, elle est composée d’érables de Norvège maintenant centenaires. Il faut remédier à l’absence de plan de renouvellement de notre domaine arboricole, tenir compte de l’espérance de vie des différentes essences et favoriser la biodiversité. Je m’y engage! Les arbres qui ornent les avenues commerciales seront protégés par l’installation de grilles au sol dans les fosses à arbres, pour permettre leur pleine expansion racinaire, rendre l’expérience piétonne plus sécuritaire et enrichir la vie commerciale.

Je ferai tout en mon pouvoir pour que l’arrondissement favorise le transport actif par le développement de circuits piétonniers, la réalisation de liens cyclables nord-sud et la croissance du réseau BIXI.

J’entends soutenir financièrement les initiatives citoyennes (ruelles vertes, placettes, etc.) et mettre en valeur le ruisseau Provost. J’ai aussi comme objectifs d’étendre la collecte des résidus alimentaires et d’installer des poubelles publiques de tri sélectif dans les lieux de grande fréquentation (artères commerciales, parcs…). Je collaborerai avec les instances montréalaises dans les grands projets de transport en commun et je favoriserai la mise sur pied d’un observatoire du bruit pour mesurer et atténuer les impacts sonores, le long des corridors routiers et ferroviaires.

Ronal Moroz-Coalition Montréal

200 mots sur l’environnement c’est insuffisant. Donc, je vais juste toucher sur 3 points:

1. «Écocentres» – Promouvoir et encourager les citoyens d’Outremont à maximiser leur utilisation des écocentres.

Distribuez des informations détaillées à chaque ménage sur quoi, quand, comment et où recycler les matériaux qui ne sont plus utiles. Travailler avec le service des travaux publics pour effectuer des ramassages à domicile aux heures prévues.

2. «Piles» – Augmentez le nombre de boîtes pour piles usagées. Ces boîtes devraient toujours être accessibles, de sorte qu’une boîte de remplacement devrait être mise en place pendant que la boîte pleine est récupérée pour le recyclage. Je recommande également que tout magasin qui vend des piles utilise ce système.

3. «Trajet quotidien 2.0» – Ma vision est la suivante;

Sur notre trajet quotidien, «1.1» est le nombre moyen de personnes par voiture.

Si nous pourions arriver à «2.0» – nous aurions MOINS de pollution, de congestion routiêre, de consommation de gaz, de besoin de stationnement, et nous dépenserions MOINS.

La solution est la covoiturage. Nous en faisons pour amener les enfants à l’école – nous pourrions en faire plus.

Personnellement, je conduis maintenant ma deuxième voiture hybride et je me sens bien sur les avantages environnementaux.

Marie Potvin – Équipe Denis Coderre

La priorité est de réduire le plus possible le volume d’ordures ménagères en étendant la collecte des résidus alimentaires à plus de logements sur tout le territoire d’Outremont. D’autre part, lors de nos événements publics, nous devrions appliquer ces bonnes habitudes de collectes et d’utilisation de produits recyclables. Voir à la possibilité de mieux coordonner les différentes collectes afin de réduire les embouteillages, la détérioration de l’environnement et de faciliter la collaboration des citoyens à cet égard.

Un autre fléau qui endommage la qualité de vie de notre arrondissement est l’utilisation élevée de nombreux souffleurs à feuilles non réglementaires et polluants dont les conséquences sont dommageables pour la santé des citoyens (bruit excessif, qualité de l’air qui se détériore entre autres).

En matière de transports, nous souhaitons favoriser l’accès à plus de bornes de recharge électriques, à des voitures en libre-service et aux BIXI. Également notre équipe dans Outremont va augmenter les superficies ombragées dans nos stationnements hors rue, favoriser le plus possible l’aménagement de ruelles vertes et créer un règlement cadre en matière de développement durable ce qui est essentiel afin d’établir des cibles de réduction des sources de pollution!

Philipe Tomlinson-Projet Montréal

Notre équipe possède une forte expertise au niveau de l’innovation durable. Nous proposons :

Une analyse complète des GES provenant de l’arrondissement pour devenir sobres en carbone et de nous doter d’une vision globale « cycle de vie ».

Une réduction de l’utilisation de l’auto en solo par l’arrivée des vignettes universelles pour Car2go et Communauto.

L’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.

L’augmentation des mesures de transport actif (pistes cyclables sécurisées et traverses piétonnes).

Plus de transport en commun (nouvelle « ligne rose » de métro, plus d’autobus hybrides et une augmentation de la fréquence de ces derniers).

Étendre le compostage à l’ensemble des citoyens et initiation de projets de compostage communautaire.

Programme local dédié au développement de ruelles vertes.

La création d’une « route verte » piétonne balisée qui reliera chacun de nos parcs.

L’installation de bacs de recyclage et poubelles à tri sur nos artères et dans nos parcs.

Une analyse de notre forêt urbaine pour évaluer les soins à donner aux arbres et la plantation de 100 nouveaux par année.

La mise en œuvre de projets d’agriculture urbaine, notamment avec les écoles du quartier, les familles et les aînés.

Un renforcement des règlements existants sur l’installation de toits blancs.