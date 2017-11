Près de la barre des 24 000 habitants pour Outremont

Outremont affiche de nouveau une croissance de sa population. L’arrondissement compte maintenant 23 954 résidents.

Cette donnée ressort du dernier portrait des districts électoraux de la Ville de Montréal basé sur le recensement 2016.

Outremont a ainsi connu une hausse démographique de 1,6% par rapport à 2011. L’arrondissement demeure le deuxième moins populeux de la ville.

Plus du tiers de la population d’Outremont est âgée de 35 à 64 ans. Le deuxième groupe d’âge en importance est les moins de 14 ans, qui représentent 22% des citoyens. Cette cohorte est en augmentation (9%) contrairement à la première qui compte 5% moins de personnes depuis 2011. On compte aussi 10 citoyens de 100 ans et plus alors que cinq ans plus tôt on en dénombrait aucun.

La présence accrue des moins de 14 ans se reflète aussi avec une hausse de 0,5% du nombre de familles. Ils sont maintenant 3 785 ménages avec enfants, dont 935 familles monoparentales.

La plupart des résidents d’Outremont habitent dans un immeuble à logements, souvent de moins de cinq étages.

Langues et religion

Au plan linguistique, une majorité d’Outremontais sont bilingues, mais le français reste la langue la plus parlée à la maison dans une proportion de 58%.

Parmi les autres langues non officielles du pays, le Yiddish occupe la première place. Cette langue juive compte plus de 3000 locuteurs à Outremont. Le grec et l’espagnol suivent alors qu’elles sont chacune parlées à la maison par 215 personnes.

En matière de religion, environ 45% des résidents d’Outremont se déclarent catholiques et près de 20% se disent de confession juive. Mais les personnes qui affirment ne pratiquer aucune religion sont aussi nombreuses. On en compte 5595 (24,4%).