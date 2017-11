Dernière phase des travaux à la MIAM

La Maison internationale des arts de la marionnette (MIAM) prend forme à Outremont. Le diffuseur de spectacles les Casteliers entre dans la troisième et dernière phase des travaux d’aménagement du 30-32 avenue Saint-Just.

Cette étape du projet débute au moment où l’organisme derrière le MIAM a eu la confirmation qu’Ottawa apportera son soutien financier. Patrimoine canadien octroiera une subvention de 608 842$ provenant du Fonds du Canada.

«C’est de l’aide essentielle. On est contents parce que c’est une réponse positive à l’intérêt que notre projet suscite, autant auprès du gouvernement que de la communauté», souligne la directrice générale des Casteliers, Louise Lapointe.

Ce montant s’ajoute aux investissements de la Ville de Montréal, qui s’élèvent à 1,5 M$, pour rénover le bâtiment de l’îlot Saint-Viateur.

Travaux intérieurs

L’argent du fédéral permettra de compléter l’aménagement. Le coût total pour mettre sur pied la MIAM est évalué à 2,5 M$.

«Ça avance très bien. L’arrondissement a terminé ses phases et puis nous reprenons la suite des travaux. Ce qui nous reste à faire, c’est l’aménagement intérieur et l’installation des équipements techniques», indique Mme Lapointe.

Cette dernière partie des rénovations, qui devrait se terminer à la fin du printemps, comprend aussi l’installation de nouvelles fenêtres.

Depuis un an, l’immeuble subit une cure de jeunesse. Outremont a notamment refait la maçonnerie et le toit. Le projet a connu trois dépassements de coûts de l’ordre de plus de 45 000$ en raison d’imprévus. Toutefois, l’arrondissement et les Casteliers assurent que l’enveloppe budgétaire sera respectée.

L’ouverture du MIAM est prévue à la fin de l’été. La future maison sera un lieu de recherche, de diffusion, de création et de médiation culturelle pour les arts de la marionnette.

Campagne de financement

En plus de l’aide des différents paliers de gouvernement, les Casteliers se sont aussi tournés vers le public pour financer les travaux. La collecte de fonds menée depuis le printemps a porté ses fruits. Un montant d’au moins 300 000$ a été amassé, dépassant l’objectif de 250 000$.

La campagne de financement va se poursuivre jusqu’à la fin de l’année. Le surplus d’argent récolté pourrait servir à soutenir le festival des Casteliers ainsi qu’organiser des ateliers de médiation culturelle, mentionne Mme Lapointe.

Outre le budget bouclé pour les rénovations, le bail entre l’organisme, la ville-centre et l’arrondissement a été officialisé, le 1<V>er<V> novembre. L’entente cède aux Casteliers l’immeuble pour une durée de 30 ans.