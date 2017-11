Délices de Noël de la Fondation PGLO

La Fondation de l’école secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont (PGLO) procède pour une quatrième année à la vente de plusieurs produits pour le temps des Fêtes afin de soutenir différentes activités scolaires en sports et en arts.

Au menu: tourtières, foie gras, chutney, ketchup et pain d’épices, le tout cuisiné par le chef Christophe Geffray, du restaurant Christophe sur l’avenue Van Horne, à Outremont.

Il est possible d’acheter les produits en ligne. Deux jours de cueillette sont ensuite prévus à l’école PGLO, au 475, avenue Bloomfield. Le 15 décembre entre 14h et 17h ainsi que le 22 décembre entre 16h30 et 18h30.