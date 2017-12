Défilé du père Noël à Outremont

Outremont accueillera dans ses rues le père Noël accompagné de mère Noël et de ses lutins le 3 décembre. L’homme à la barbe blanche fera, comme le veut la tradition, un saut au Centre communautaire intergénérationnel (CCI).

Sa tournée débutera à la place Kate-McGarrigle sur l’avenue Laurier, à 9h40.

Son traîneau s’arrêtera ensuite au parc Beaubien, à la place Marcelle-Ferron sur l’avenue Bernard, au parc Joyce et au parc Irma-Levasseur.

De 11h15 à 14h, le père Noël s’installera sur son trône pour accueillir les enfants et se faire photographier avec eux, au CCI. Sa présence dans l’arrondissement se terminera avec du patinage libre. Les familles pourront venir s’exercer sur la glace de l’aréna avec le père Noël, les lutins, la mère Noël et le club de patinage artistique d’Outremont, jusqu’à 14h50.

Pour les enfants qui ne pourront pas venir rencontrer le père Noël, il recueillera leurs lettres.

De l’animation, des jeux et du maquillage sont aussi au programme, en plus de la vente de nourriture et d’artisanat au profit d’Outremont en famille.