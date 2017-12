Élus d’Outremont au travail

La première séance publique du nouveau conseil d’arrondissement d’Outremont s’est tenu sous le signe du changement, le 20 novembre. Le maire Philipe Tomlinson donnera notamment plus de temps de parole.

Il a donc mis un terme à la limite d’une minute accordée à ceux désirant poser une question. De plus, il a débranché l’appareil se trouvant à ses côtés, dont la fonction est de fermer les micros des citoyens et des élus.

«Fini le bouton qui interrompt les gens ou les empêche de parler dans le micro. On va y aller avec les valeurs humaines. On va se baser sur le respect et l’intelligence des gens», a-t-il soutenu.

L’ex-mairesse Marie Cinq-Mars avait l’habitude de s’en servir.

La lecture des résolutions sera quant à elle plus courte et le maire prévoit donner une brève explication pour chacun des dossiers comme c’est la pratique dans plusieurs autres arrondissements et municipalités.

Collectivité d’abord

Dans son mot de bienvenue, M. Tomlinson a rappelé ses engagements électoraux tels que sécuriser davantage les rues, mieux entretenir les parcs, revoir la gouvernance pour mieux informer le public, travailler sur le mieux-vivre entre voisins et apporter un meilleur soutien aux commerçants.

«Je ne plierai pas devant la pression des groupes qui voudront revenir et créer de la discorde entre voisins. Je ne me laisserai pas influencer par ceux qui préfèrent mettre leurs intérêts devant ceux de la collectivité», a-t-il affirmé.

Les conseillers ont tour à tour pris la parole pour présenter leurs priorités. Seul élu de l’Équipe Denis Coderre, le conseiller Jean-Marc Corbeil a assuré sa collaboration aux élus de Projet de Montréal, mais a indiqué qu’il gardera un œil ouvert sur leurs décisions pour qu’elles soient conformes aux attentes des citoyens.

Durant cette assemblée, la conseillère Mindy Pollak a été nommée mairesse suppléante pour une période de deux ans.

La prochaine séance du conseil aura lieu le 18 décembre, à 19h.