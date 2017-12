Touchante comédie

Passionnée par son roman préféré entre tous, Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry, la jeune Claudelle s’en inspire pour surmonter le deuil de sa maman et aider son papa à retrouver goût à la vie. Dans Mon Petit Prince à venir sur les planches du Théâtre Outremont, enfants et adultes découvriront un univers à la fois drôle, émouvant, poétique et imaginaire.

«On connait bien le roman Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Marie-Josée Bastien et Anne-Marie Olivier, les deux auteures, se sont librement inspirées de cette histoire pour en écrire une autre, explique Carol Cassistat, directeur artistique du Théâtre du Gros Mécano. Le roman est très présent dans l’esprit des personnages», indique-t-il.

La pièce, coproduite par le Théâtre de la Petite Marée et le Théâtre du Gros Mécano, a été créée à Bonaventure à l’été 2016. L’équipe du Gros Mécano transporte maintenant le spectacle partout au Québec en tournée.

Du drame à l’humour

Le récit de cette petite fille qui vit seule avec son père depuis que sa mère est partie rejoindre les étoiles, est raconté sous un angle bien particulier.

«Même si on parle d’un sujet qui n’est pas du tout comique, c’est le fond dramatique de cette histoire qui est traitée avec une touche d’humour vraiment intéressante à la Marie-Josée Bastien, coauteure et metteure en scène de la pièce», souligne M. Cassistat.

Le directeur artistique estime que la dimension ludique est justement l’un des éléments-clés par lesquels Mon Petit Prince se distingue.

«On bascule du drame à l’humour constamment dans la pièce. C’est ce qui fait la force et la profondeur de ce texte-là», mentionne-t-il.

Inspiration

Vive et débordante d’énergie, Claudelle est déterminée à ramener le bonheur dans le cœur de son père.

«Un peu comme ma mère qui me disait quand j’étais jeune « Carol, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tu essaies de t’accrocher à ce que tu aimes et à ce qui va bien présentement dans ta vie, pour continuer jusqu’à ce que les choses se replacent », c’est ce que le personnage de Claudelle s’est faire dire par sa mère et elle essaie de l’appliquer», décrit M. Cassistat.

Or, puisque ce que la fillette aime particulièrement dans la vie c’est le roman Le Petit Prince, elle y puise son inspiration pour passer à travers cette épreuve difficile.

Les personnages qui gravitent autour de Claudelle et de son père dans la pièce rappellent d’ailleurs certains des protagonistes de l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, dont le renard, le serpent et l’allumeur de réverbères.

La distribution de Mon Petit Prince est composée de Chantal Dupuis, Marie-Pier Lagacé et Marc-Antoine Marceau. La pièce s’adresse aussi bien aux jeunes de 7 à 12 ans qu’aux adultes.

«Le show a été créé grand public. Il rejoint les spectateurs de tous les âges, car chacun le reçoit à sa façon», mentionne le directeur artistique du Théâtre du Gros Mécano.

La pièce Mon Petit Prince sera présenté au Théâtre Outremont le dimanche 10 décembre, à 11h.

Informations: theatreoutremont.ca ou 514 495-9944.