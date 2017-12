Implication de Jean Duchesneau reconnue

Le dévouement de l’homme d’affaires monterois Jean Duchesneau pour la cause des enfants handicapés a été salué par la Gouverneure générale du Canada, Julie Payette. Le propriétaire du garage Monsieur Muffler sur la rue Jean- Talon Ouest a reçu la médaille du service méritoire, décernée à ceux qui servent d’exemple ou répondent à un problème particulier dans leur communauté

Président de la Société pour les enfants handicapés du Québec (SEHQ), M. Duchesneau a obtenu cette récompense pour avoir redoré la santé financière de l’organisme communautaire en collaborant avec le milieu des affaires pour développer un modèle de financement.

Le résident de Ville de Mont-Royal s’est dit à la fois surpris et honoré par cette reconnaissance. «Quand on fait du bénévolat, ce n’est avec aucune espèce d’arrière-pensée. Je l’ai toujours fait dans le but d’aider les gens, pour le bien des enfants handicapés», a-t-il commenté le jour précédant la remise de la médaille, mardi, à Ottawa.

Depuis 2006, M. Duchesneau a notamment participé à des expéditions au Machu Picchu, au camp de base de l’Everest et au Kilimandjaro pour amasser des fonds au profit de la SEHQ afin qu’elle planifie des camps d’été pour des jeunes lourdement handicapées.

«Quand on aide un enfant, on aide aussi directement la famille. Lorsqu’on amène un jeune chez nous, dans un camp, pendant une semaine, ce sont des jours de repos pour les parents», soutient-il.

Un autre philanthrope de l’organisme a aussi été décoré au même moment par la Gouverneure générale. L’homme d’affaires Jean R. Fabi a recueilli plus de 4 M$ au cours des dernières années grâce des activités de financement.

Ces efforts portent d’ailleurs leurs fruits, car l’an prochain la SEHQ complétera un investissement de 8 M$ pour la construction et la rénovation de pavillons de sa colonie de vacances à Otterburn Park, sur la Rive-Sud. À la suite des travaux, les installations pourront héberger jusqu’à 200 enfants atteints d’un handicap intellectuel.