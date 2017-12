Investissements pour le club de curling de Ville de Mont-Royal

Les adeptes du curling pourront bientôt compter sur une glace toute neuve à Ville de Mont-Royal. La municipalité a obtenu une subvention de 352 000$ pour le remplacement du système de réfrigération de la patinoire de l’avenue Montgomery ne répondant plus aux normes environnementales.

Le député de Mont-Royal et président du Conseil du trésor, Pierre Arcand, en a fait l’annonce, lundi. L’aide financière provient d’un programme du ministère de l’Éducation et couvrira la moitié de l’investissement du projet qui comprend aussi la mise à jour de la salle mécanique et des installations de récupération de chaleur.

«Le renouvellement de l’équipement apportera une autre dimension à notre club et assurera sa pérennité», a soutenu la présidente du club, Christine Black.

La Ville déboursera l’autre moitié du coût évalué à 704 000$. Le processus d’appels d’offres doit débuter l’an prochain et les travaux sont prévus d’avril à la mi-septembre en 2019.

Construite en 1962, la réfrigération de la glace du club de curling de VMR fonctionne au gaz. Il sera remplacé par un système à l’ammoniac.

«Dans une cité-jardin comme la nôtre où aucun geste en faveur de l’environnement n’est épargné, c’est avec joie sincère que le conseil municipal voit le club de curling rejoindre d’autres bâtiments de la ville, notamment notre bibliothèque, en diminuant son empreinte écologique», a indiqué le maire, Philippe Roy.

Depuis 2012, Québec a lancé un programme de modification des systèmes de réfrigération des arénas et centres de curling à travers la province. Il vise à répondre au Protocole de Montréal dont le but est de réduire et éliminer, d’ici 2020, des substances s’attaquant à la couche d’ozone.

«Ce n’est pas parce que c’est le temps des Fêtes et ce n’est pas non plus parce que nous sommes à quelques mois d’une élection que nous faisons cette annonce. Disons qu’on peut dire que ça tombe bien», a tenu à préciser M. Arcand avant que l’audience éclate de rire.

Le gouvernement a remis jusqu’à 100 M$ pour un total 138 projets dans le cadre de ce programme qui en est à sa troisième mouture.