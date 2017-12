Davantage d’espace pour l’autopartage à Outremont

Les utilisateurs des services d’autopartage pourront bientôt se garer presque à la grandeur d’Outremont. Les élus recommandent à la ville-centre d’autoriser le stationnement pour les voitures en libre-service (VLS) sur les rues de l’arrondissement où la vignette pour les résidents est obligatoire en tout temps.

Une demande en ce sens sera déposée par l’administration Tomlinson auprès du comité exécutif, qui devrait approuver le changement de règlement au cours de l’hiver.

À l’heure actuelle, les usagers des VLS peuvent seulement se stationner dans les zones mixtes d’Outremont, c’est-à-dire où l’ensemble des conducteurs peuvent se garer pendant deux heures à certains moments de la journée.

Une situation qui amène Car2go à refuser de desservir l’arrondissement en raison du nombre restreint de places.

«Sur la carte de Car2go, il y a un beigne autour d’Outremont. Les gens se stationnent sur Hutchison et marchent ensuite. On est l’un des seuls territoires à Montréal qui n’ont pas encore la vignette (403) qui permet de se stationner à n’importe quel endroit», remarque le maire Philipe Tomlinson.

Selon lui, les VLS permettent de réduire le nombre de voitures sur les routes et ainsi réduire les gaz à effet de serre.

Plus facile

Avec son service Auto-mobile, Communauto dessert depuis quelques années Outremont grâce à la présence de plusieurs stations ainsi qu’aux zones mixtes.

Le changement de réglementation donnera toutefois la possibilité de garer un VLS sur les avenues Querbes, Durocher et de l’Épée, trois artères stratégiques pour l’entreprise.

«Ce sont les secteurs où nous avons le plus d’abonnés, soutient le vice-président développement stratégique de Communauto, Marco Viviani. Ils vont pouvoir utiliser le service de façon plus agréable et efficace. Actuellement, ils doivent laisser le véhicule un peu plus loin, par exemple sur Champagneur et Hutchison. Tandis que bientôt, ils pourront se stationner devant chez eux.»

Il a été impossible de parler à un dirigeant de Car2go Montréal pour connaître ses intentions concernant Outremont.