L’organisateur du Tour Mont Royal Brébeuf se retire

Après huit éditions et plusieurs milliers de dollars récoltés, le Tour Mont Royal Brébeuf (TMRB) ne reviendra possiblement pas l’an prochain. L’instigateur de l’événement a pris la décision de ne plus organiser cette course en sentier par manque de temps.

«La 8e édition du TMRB était la dernière. J’accroche mes chaussures d’organisateur et je retourne courir dans les sentiers pour le plaisir», a écrit sur la page Facebook de TMBR, l’organisateur et enseignant en éducation physique du Collège Jean-de-Brébeuf, Patrick Daigle.

Dans ce message publié mardi en fin de journée, M. Daigle explique que la tenue d’un tel événement exige beaucoup de préparation.

«Au fil des ans, le TMRB a pris de plus en plus de place et j’en viens aujourd’hui à reconsidérer cette implication. […] L’organisation d’une course comme celle-là, en pleine ville, n’est pas de tout repos. Entre les fermetures de rue à planifier, les bénévoles à encadrer, la publicité et les inscriptions en ligne, le temps venait à me manquer», soutient-il.

L’enseignant a rappelé que cette aventure a commencé alors qu’il amenait ses élèves courir sur la montagne. «Leurs sourires face à la découverte de ce trésor m’ont transformé en directeur de course pour votre plaisir.»

Le TMBR a pris de l’expansion dans les dernières années. Différentes distances se sont greffées à l’événement, dont un marathon. En 2017, l’événement a attiré environ 1400 coureurs, dont un nombre record de marathoniens.

Organisé aussi avec l’aide du Collège Jean-de-Brébeuf, le tour remettait tous les profits à des organismes locaux. En moyenne, un montant de 10 000$ a été redistribué après chacune des éditions.

Le Collège n’a pas retourné nos appels afin de savoir si une autre personne pourrait reprendre le flambeau.