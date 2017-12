Revue de l’année 2017 à Ville de Mont-Royal

2017 a été riche en actualité à Ville de Mont-Royal. Alors qu’une page se tourne sur les douze derniers mois, L’Express de Mont-Royal propose un regard sur quelques événements marquants survenus au cours de l’année.

Boulevard Cavendish

Dans les plans depuis plusieurs décennies, le projet de prolonger le boulevard Cavendish a fait du chemin au cours de l’année. Sous l’administration Coderre, la Ville de Montréal a d’abord émis une réserve foncière sur un terrain vague à Ville de Mont-Royal afin d’empêcher tout développement pour une période de deux ans. Le conseil d’agglomération a ensuite mandaté une firme pour une étude de faisabilité sur les infrastructures ferroviaires à construire puisque le tracé proposé franchira la gare de triage du CN.

Fusion

Les circonscriptions d’Outremont et de Mont-Royal ne formeront qu’un aux élections provinciales d’octobre 2018. La décision de la Commission de la représentation électorale de fusionner ces deux territoires a suscité une levée de boucliers au sein de la population et chez certains élus. Un mouvement citoyen, représenté par l’avocat Julius Grey, a déposé un recours judicaire pour faire renverser la refonte de la carte électorale. Les premières audiences sont prévues au cours de l’hiver prochain.

Malbouffe

Finis les bonbons et boissons gazeuses à l’intérieur des installations sportives et récréatives de Ville de Mont-Royal. La municipalité a entrepris un virage santé. Elle a graduellement remplacé la malbouffe par des noix mélangées, barres granolas, compotes de pommes, eau, lait, croustilles cuites au four et jus de fruit sans sucre ajouté. Certains produits plus sucré et salés demeurent toujours présents tels que des barres de chocolats et des hot-dog.

Élections

Le conseil municipal de Ville de Mont-Royal est demeuré presqu’identique après les élections municipale. Le maire Philippe Roy a d’abord été réélu par acclamation, le 6 octobre. Un mois plus tard, cinq des six conseillers de son parti, Action Mont-Royal, ont été réélus. Seul Daniel Robert a mordu la poussière contre l’indépendant Jonathan Lang. Les élus ont été assermentés le 10 novembre.

Expansion scolaire

À peine l’agrandissement de l’école Saint-Clément-Ouest complété en septembre que la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMNB) réclame à Québec des subventions pour une nouvelle école primaire à VMR ainsi que l’agrandissement de l’école secondaire Mont-Royal. La CSMB a déposé une demande à l’automne.