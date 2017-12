Revue de l’année 2017 à Outremont

2017 a été riche en actualité à Outremont. Alors qu’une page se tourne sur les douze derniers mois, L’Express d’Outremont propose un regard sur quelques événements marquants survenus au cours de l’année.

Réfection de Laurier Ouest

Un important chantier de 15,7 M$ s’est mis en branle en janvier, et se poursuivra jusqu’à l’automne 2018. L’avenue Laurier Ouest, entre de l’Épée et Saint-Joseph, subit une cure de jouvence avec la réfection du réseau souterrain, élargissement des trottoirs ainsi que remplacement du mobilier urbain. Après la reconstruction des conduites d’eau et d’égout sur une partie de l’artère, le chantier est maintenant dans une pause hivernale. Il reprendra au printemps.

Cuisine de rue

Nouveautés cette année, les camions-restaurants ont fait leur apparition dans l’arrondissement. Tous les mercredis midi, d’avril à octobre, les Outremontais ont eu accès à la cuisine de rue dans le secteur Atlantic, près du futur complexe des sciences de l’Université de Montréal, alors que les jeudis midi les passants de l’avenue Van Horne, face au parc Raoul-Dandurand, étaient à leur tour desservis.

MIAM

La future Maison internationale des arts de la marionnette (MIAM) est entrée dans sa dernière phase de travaux. Les Casteliers, l’organisme derrière le projet, ont obtenu plusieurs bonnes nouvelles: subvention d’Ottawa, signature d’un bail avec l’arrondissement et objectif atteint pour la campagne de financement. L’aménagement de l’immeuble au 30-32 avenue St-Just a entraîné quelques dépassements de coûts, mais Outremont et les Casteliers assurent que l’enveloppe budgétaire sera respectée. L’ouverture du MIAM est prévue à l’été.

À la recherche de vestiges amérindiens

Les parcs Outremont, Pratt, Beaubien, François-Xavier et Oakwood ont été le lieu de fouilles archéologique au cours de l’été. Une équipe de chercheurs de l’Université de Montréal, menée par le professeur Christian Gates St-Pierre, ont creusé les sols de l’arrondissement dans l’espoir de trouver des traces du village autochtone Hochelaga visité par Jacques Cartier en 1535. Les recherches n’ont toutefois pas permis de trouver des vestiges de l’ancienne bourgade iroquoienne, mais elles continueront l’été prochain.

Agrandissement

L’école primaire Lajoie, qui ne suffit plus à la demande, aura 10 classes supplémentaires et un nouveau gymnase à la rentrée scolaire 2019. Québec a annoncé en juin l’octroi d’une subvention de 6,3 M$ pour permettre d’agrandir l’établissement d’Outremont dans un immeuble déjà existant. L’école pourra accueillir tout près de 200 élèves de plus dans le bâtiment occupé en partie par la garderie Le Pitchounet, qui devra être relocalisée.

Vent de changement

Plusieurs nouveaux visages siègent sur le conseil d’arrondissement. Une majorité d’Outremontais ont voté pour Projet Montréal, aux élections municipales du 5 novembre. Sous cette bannière, Philipe Tomlinson, Fanny Magini, Valérie Patreau et Mindy Pollak, ont été élus comme maire et conseillères, respectivement. L’Équipe Denis Coderre, maintenant sous le nom Mouvement Montréal, a conservé un siège avec le conseiller Jean-Marc Corbeil.

Départ de Raymond Cloutier

À la tête du Théâtre Outremont depuis près de six ans, le comédien a quitté ses fonctions comme directeur général et artistique en novembre à la suite d’un commun accord avec le conseil d’administration. Le CA a expliqué vouloir trouver une nouvelle personne répondant aux besoins actuels de l’institution de l’avenue Bernard.