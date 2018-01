La cour de voirie en chantier

À quelques mètres de la construction du Complexe des sciences de l’Université de Montréal, un autre important chantier s’active sur le site Outremont. Au coût de 20 M$, la nouvelle cour de voirie de l’arrondissement prend tranquillement forme et devrait entrer en service quelque part en octobre.

«L’enveloppe du bâtiment est à toute fin pratique terminée et la fenestration est installée en partie. Les travaux vont rondement. On devrait pas mal être dans les délais», soutient le chef de division à la direction des Travaux publics, Bruno Paquet, neuf mois après le début du chantier.

Les travailleurs ont commencé à concevoir les installations intérieures de l’immeuble de trois étages.

À proximité de l’édifice, l’aménagement des aires d’entreposages pour la pierre, la terre et le sel s’achève aussi. Le nouveau complexe d’Outremont aura une superficie de 4000 mètres carrés, soit 30% plus petit que le présent site de l’avenue Ducharme.

Efficacité

Le projet de construction vise à délaisser les installations actuelles datant du 19e siècle pour le développement du futur campus de l’UdeM.

Pour la trentaine d’employés de l’arrondissement, le nouvel édifice permettra d’augmenter l’efficacité de leur travail puisque les services seront regroupés sous un même toit.

«On n’aura pas à se déplacer d’un bâtiment à l’autre. Les ateliers mécaniques seront un à côté de l’autre. Les livraisons vont aussi se faire à l’intérieur plutôt que dehors», donne en exemple M. Paquet. La quarantaine de camions pourra aussi être logée au sein du nouvel immeuble.

Le chef de division assure également que le service aux citoyens sera amélioré, notamment parce que l’édifice, financé par la Ville de Montréal, sera doté d’un ascenseur permettant une meilleure accessibilité pour tous.

La population peut venir à la cour de voirie pour la déchetterie, l’obtention d’un permis d’abattage d’arbres ou la location de panneaux afin d’interdire le stationnement devant chez soi lors d’un déménagement.

L’immeuble aura de plus une certification environnementale LEED Or avec entre autres l’aménagement d’un toit vert et la présence de nombreuses fenêtres laissant passer la lumière naturelle.

Le transfert vers les nouvelles installations est prévu pour la fin de l’été.