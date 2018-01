Deux têtes, deux cœurs, quatre mains

D’aussi loin qu’elles s’en souviennent, elles voulaient faire de la musique avec l’autre. Aujourd’hui, début trentaine, c’est à l’unisson qu’elles jouent sur le même clavier dans leur duo TwinMuse bientôt au Théâtre Outremont dans le spectacle Musique, cinéma et multimédia.

Les jumelles Mehrshid et Hourshid Afrakhteh ont grandi en Iran dans une famille où papa jouait de la musique et maman adorait l’opéra. Dès leur plus tendre enfance, vers l’âge de 8 ans, lorsqu’elles jouaient ensemble, Mehrshid et Hourshid, chantaient et composaient des chansons. Aussitôt que la famille a pu se payer un piano, leur don pour la musique s’est révélé.

La famille Afrakhteh s’est installée au Canada en 2007 pour qu’elles poursuivent leurs études musicales et universitaires. Mehrshid et Hourshid ont récemment obtenu leur doctorat Études et pratique des Arts à l’UQAM et enseignent le piano aux élèves du Collège Stanislas, à Outremont.

Quatre mains sur un clavier

Alors que l’on serait porté à croire qu’elles ont commencé à jouer à quatre mains parce qu’elles sont jumelles et qu’il n’y avait qu’un piano à la maison, on s’aperçoit que c’était plutôt leur choix et même leurs destinées. « Nous aimions jouer ensemble, même au piano. Il y avait une sorte de prolongement de notre vie dans la musique», mentionne Hourshid.

«Nous avons appris la musique ensemble et eu les mêmes professeurs. Tout cela nous a aidées à avoir une complicité. Aujourd’hui cela nous est indispensable», ajoute Mehrshid.

Comme la fusion entre les atomes crée une énergie, celle entre Mehrshid et Hourshid a abouti il y a 10 ans vers leur duo TwinMuse et leur spectacle.

Jouer à quatre mains sur un même clavier n’est pas rare, mais plus compliqué que de jouer seul au piano.

«On doit d’abord travailler séparément nos partitions et ensuite, ensemble, il nous faut ajouter la synchronisation, la respiration et la communication, explique Mehrshid. Cela exige beaucoup plus de temps. En plus, nous faisons nos concerts de mémoire, sans aucune partition. On doit être très solide l’une et l’autre.»

Elles ont déjà joué à quatre mains avec d’autres partenaires et n’ont pas vraiment aimé, pour elles rien n’équivaut à jouer avec sa jumelle.

Pareilles ou pas pareilles?

Quant à savoir si elles sont complémentaires ou identiques leur réponse est encore plus déroutante.

«Les deux, mais aussi très complémentaires», indique Hourshid.

«On est identiques dans beaucoup de choses», souligne pour sa part Hershid.

Si leur duo pianistique est étonnant à voir et entendre, il est a noté que d’autres jumelles, jumeaux ou frères et sœurs s’exécutent ensemble en spectacle un peu partout dans le monde. Cependant, et c’était à prévoir, la renommée de TwinMuse commence de plus en plus dépasser nos frontières et mêmes nos océans.

Avec leur spectacle Musique, cinéma et multimédia, elles font un survol en musique et en images de certaines des plus grandes trames de films et de pièces du répertoire classique, de Brahms en passant pas Liszt, du Tango au Psycho, jusqu’à une interprétation que l’on dit d’un synchronisme parfait au niveau musical et multimédia du Sacre du printemps de Stravinsky.

Musique, cinéma et multimédia, le mardi 30 janvier, à 20h au Petit Outremont au Théâtre Outremont ou au 514 495-994.