Philippe Gagné médaillé d’or aux championnats nationaux

Après une saison plutôt difficile marquée par une blessure au dos, Philippe Gagné revient en force. Le plongeur de Ville de Mont-Royal a remporté l’épreuve au tremplin de 3 mètres lors des championnats nationaux à Saskatoon, lui permettant d’accéder aux Jeux du Commonwealth.

L’athlète de 20 ans a dû composer avec une bonne dose de stress lors de cette première compétition de l’année, où il a terminé avec 456.40 points.

«J’avais beaucoup d’attentes parce que je voulais vraiment faire les Jeux du Commonwealth. Je me suis alors mis de la pression pour me qualifier et je savais qu’il y avait bonne compétition, c’est une épreuve qui était très forte», décrit l’olympien des Jeux de Rio.

En pleine forme, le Monterois a renoué avec un score qu’il a l’habitude de franchir, contrairement à la dernière saison où sa blessure a eu des conséquences sur ses performances.

«À la Coupe Canada, je pense que ç’a été ma pire compétition en trois ans. J’avais fini avec environ 330 points alors que c’est rare que je fais en bas de 400. Disons que ce fut un choc», se rappelle Gagné.

Peu de temps après les Championnats du monde en juillet, voyant que la situation s’empirer, il a décidé de prendre un mois d’arrêt afin de récupérer.

«Je pense que je n’avais pas eu assez de repos après les Jeux olympiques. Donc, quand je suis revenu, j’étais encore physiquement et mentalement fatigué, de là, peut-être la blessure», analyse l’étudiant en sciences pures au Collège André-Grasset.

Direction l’Australie

Philippe Gagné s’est aussi assuré une place aux Jeux du Commonwealth avec son coéquipier François Imbeault-Dulac à l’épreuve synchronisée au tremplin de 3 mètres.

Il en sera à sa première expérience à cette compétition qui réunira en avril à Gold Coast, en Australie, plus de 6 500 athlètes provenant de 70 nations. Pour le plongeur, ce type d’événement sportif, qui revient aux quatre ans, représente une occasion de plus pour se préparer aux prochains Jeux olympiques.

«Le niveau de la compétition est quand même très haut parce que l’Australie, la Grande-Bretagne et la Malaisie sont très bons, mais il manque aussi des forces en plongeon comme la Chine, les États-Unis et le Mexique», explique celui qui espère y décrocher une médaille.

En 2014, la possibilité de participer aux Commonwealth s’était aussi présentée à lui, mais le jeune athlète a préféré prendre part aux Jeux olympiques de la jeunesse avant de dépasser l’âge maximal pour être admissible. Il avait remporté une médaille d’argent et de bronze.

Autres compétitions

Quelques jours après son passage en Australie, Philippe Gagné plongera devant les siens dans le cadre des Séries mondiales qui se tiendront au Centre sportif du Parc olympique, à Montréal.

Le Monterois souhaite aussi se qualifier pour la Coupe du monde où il vise un top 8.

Au niveau national, une Coupe Canada et un deuxième championnat canadien seront aussi à son horaire au cours de la saison.