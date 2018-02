Plaisirs d’hiver de Ville de Mont-Royal

Lancer de boule de neige, jeux gonflables et sculptures sur glace, pour une cinquième année consécutive les joies de la saison hivernale seront célébrées au parc Connaught.

Le dimanche 11 février, Ville de Mont-Royal convie les familles à prendre part aux activités de l’événement Plaisirs d’hiver.

Le public pourra entre autres participer à des jeux d’équipe, une course à relais, une séance de Zumba, du hockey et du patinage libre. De la tire sur glace et un feu de camp sont aussi au menu.

Plaisirs d’hiver en famille, au parc Connaught, le 11 février, de 13h à 16h.