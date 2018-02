Un doublé victorieux pour les Carabins

Pour la première fois depuis 13 ans, l’équipe masculine de volleyball des Carabins devient championne de la saison régulière au Québec, et ce, avec un nouvel entraîneur-chef. L’exploit représente encore plus un moment historique alors que leurs consœurs trônent aussi pour une cinquième année consécutive au sommet du classement.

La formation de Ghazi Guidara doit disputer un dernier match contre Sherbrooke, le 16 février, pour confirmer sa première place, mais il s’agit d’une formalité pour les 14 athlètes étudiants de l’Université de Montréal.

L’équipe dépasse sa plus proche rivale, l’Université Laval, grâce au nombre supérieur de points comptés ainsi qu’à l’avance en terme de victoires. La formation de Sherbrooke est quant à elle loin derrière avec une fiche de quatre points et deux parties remportées.

M. Guidara explique le succès de ses protégés par le rythme qu’ils ont su maintenir depuis le mois d’octobre et leur plaisir de jouer.

«On a eu des hauts et des bas. Mais dans l’ensemble, on était plus régulier sur tous les plans, la rigueur, le savoir-faire, la préparation mentale et physique ainsi que la prévention parce qu’on n’avait pas vraiment d’énormes blessures. Comme groupe, il a un énorme vouloir d’aller plus loin», commente celui qui en est à sa première saison aux commandes des Bleus après un passage au Cégep de Sherbrooke comme entraîneur-chef des Volontaires.

Il indique avoir suivi le programme des Carabins mis en place au fil du temps. Dans les rangs, plusieurs joueurs de volleyball comptent de nombreuses années d’expérience.

«C’est une équipe mature. On a aussi pas mal les meilleures recrues de l’année», soutient M. Guidara.

Finale provinciale

Le titre de champion de la saison régulière leur permet d’accéder automatiquement à la finale provinciale qui se tiendra au CEPSUM, début mars.

Si les Bleus remportent ce match, ils pourront se diriger vers les championnats canadiens. Les Carabins sont actuellement dans le top 10 du classement national.

Guidara mentionne qu’aucun entraînement particulier n’est requis pour la finale. Mais son équipe bénéficiera davantage de temps pour travailler la technique et le mental étant donné qu’elle évite les séries.

«On va éliminer le maximum de défauts dans notre approche de jeu et faire quelques ajustements», affirme-t-il.

Équipe féminine

Chez les filles, les Carabins ont une fiche de 32 points avec 16 victoires et deux défaites devançant assez largement McGill.

Elles leur restent aussi deux affrontements au cours du week-end, mais leur titre de championne de la saison est assuré en raison de leurs pointages.

Les joueuses de l’équipe d’Olivier Trudel accéderont également à la finale provinciale.