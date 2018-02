Vers les premiers appels d’offres pour le centre sportif de Ville de Mont-Royal

Un premier pas a été franchi en vue de la construction du complexe sportif à Ville de Mont-Royal. Le conseil municipal a approuvé la grille de pointage qui servira à évaluer les soumissions des services d’architecture et d’ingénierie.

VMR prévoit démarrer le mois prochain le processus d’appels d’offres pour l’embauche de ces services qui devront préparer les esquisses, les plans et devis ainsi que coordonner ce chantier de 33 M$.

Les entreprises candidates seront principalement analysées sur leur expérience et sur la façon dont elles attendent respecter l’enveloppe budgétaire. Une attention sera aussi portée sur leur vision du développement durable, sans pour autant devoir proposer un projet avec une accréditation LEED, et sur leur compréhension des besoins de la municipalité.

VMR souhaite que le complexe abrite une piscine intérieure de 25 mètres, un bassin récréatif, un gymnase double, de salles d’entraînement et de cours, une salle multifonctionnelle, des espaces pour des organismes communautaires et un piste de course intérieure.

La Ville est par ailleurs toujours en attente d’une réponse de Québec pour sa troisième demande de subvention. Même si ce sera de nouveau un refus, le maire Philippe Roy a l’intention de poursuivre la réalisation du projet.

Au lendemain des élections municipales, il a promis de poser des gestes pour la construction du centre sportif dans les 100 premiers jours de son troisième mandat.