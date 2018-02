Le Ouf! vitrine de la relève

La 13e édition du Festival de Casteliers prendra bientôt son envol et dans son sillon, son petit frère de 5 ans, le Ouf! Festival Off Casteliers s’en donnera à cœur joie, du 3 au 11 mars, au chalet du parc Saint-Viateur.

Et dire que tout avait commencé par une blague. «Nous voulions jouer dans le Festival de Casteliers, mais n’arrivions pas à nous y faire une place. En guise de boutade, j’avais proposé à Louise Lapointe, la directrice du festival, d’organiser un Off Festival ce qui nous permettrait, indirectement, d’y jouer», raconte amusé, Jocelyn Sioui, créateur du Ouf! Festival Off Casteliers

La première année, M. Sioui et ses passionnés bénévoles de la marionnette avaient réussi à offrir une dizaine de propositions artistiques avec une vingtaine de marionnettistes. Cette année, pour la 5e édition, 45 propositions seront au programme réunissant 120 marionnettistes, et même des musiciens. Cela en fera la plus imposante de ce festival à caractère communautaire.

Des jumeaux non-identiques

Ils sont désormais complémentaires, indissociables et indispensables l’un à l’autre. «Contrairement au Festival de Casteliers qui est international, nous sommes une vitrine de ce qui se fait principalement à Montréal», précise le fondateur du festival communautaire.

On y propose parfois des ébauches de spectacles ou même des idées en développements.

«L’esprit du Ouf s’inspire de celle du Fringe. Nous n’avons pas de sélections d’artistes. On peut y découvrir des perles. Nous-mêmes ne savons pas à l’avance ce qui sera le hit du festival», mentionne Jocelyn Sioui.

Selon des acteurs du milieu, il se passerait en ce moment au Québec dans la marionnette ce qui s’était passé il y a 20 ans dans le cirque.

«Parce que c’est un milieu accueillant et stimulant, la relève est surtout âgée entre 18 à 35 ans. L’an dernier au festival, 75% de nos marionnettistes étaient des femmes», précise fièrement le père du Ouf! Festival Off Casteliers.

Et il est fort à parier que le prochain Guy Laliberté de la marionnette ne sera pas un homme.

Ouf! Festival Off Casteliers aura lieu du 3 au 11 mars au chalet du parc Saint-Viateur.

