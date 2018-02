Transformation de l’aire de restauration du centre Rockland

Près de 15 ans après les derniers grands travaux, le centre commercial Rockland subira de nouveau un réaménagement de sa foire alimentaire au cours des prochains mois. Le propriétaire Cominar investira plus de 10M$ pour revoir l’offre de son aire de restauration. Il s’agit d’une première phase d’une série de chantiers à venir.

D’ici l’automne, la configuration du secteur alimentaire sera complètement modifiée avec notamment l’aménagement d’une verrière et d’une terrasse extérieure avec vue sur le boulevard de l’Acadie.

«On va ajouter de la luminosité, mentionne la vice-présidente location et commerce de détail de Cominar, Manon Larose. Le gros des travaux sera d’ouvrir tout le mur donnant sur l’Acadie. On rase tout et on recommence à zéro.»

L’aire de restauration sera dotée d’un îlot central qui accueillera un bar italien. La plupart des unités déménageront aussi vers le milieu de la foire plutôt que d’être aux extrémités. Les clients pourront ainsi s’attabler autour de ces restaurants.

Expérience

Un espace sera aussi réservé pour des ateliers de cuisine et de création de cocktails ainsi que des démonstrations de chefs invités. De plus, Cominar souhaite offrir des spectacles de musique ou des prestations de disc-jockey.

«Ce que les gens recherchent aujourd’hui, c’est une expérience. Il fallait alors ajouter un volet animation», soutient Mme Larose.

«On veut que ce soit plus qu’un endroit où ramasser un lunch. On veut en faire un lieu où les clients vont vouloir passer du temps», renchérit le vice-président exécutif au développement, Jean Laramée.

La revitalisation de l’aire de restauration vise également à s’adapter aux nouvelles tendances alimentaires.

«Les gens ont plus d’intérêt pour une cuisine santé, de marché, d’inspiration à travers le monde et qui se renouvelle», commente Mme Larose.

Pour s’y faire, le centre Rockland accueillera de nouveaux venus, dont le camion gourmand Gaspésie qui installera sa première concession permanente. Deux locaux seront aussi aménagés pour des opérateurs de restaurants de rue. À chaque trois mois, de nouveaux locataires prendront place.

Par ailleurs, au cours du chantier, des camions de rue serviront les visiteurs à l’extérieur du centre pour combler la fermeture de la foire alimentaire.

Autres investissements

Cominar a d’autres projets de réaménagement dans ses cartons qui devraient se concrétiser dans moins de cinq ans, pour développer le côté expérientiel du centre Rockland alors que le commerce de détail traverse une période difficile en raison de l’achat en ligne.

«On est en réflexion pour essayer de changer la vente au détail traditionnelle pour des concepts un peu plus expérientiels. Mais c’est un peu trop tôt pour en parler», indique M. Laramée

Mme Larose donne en exemple le Cabinet éphémère, une boutique qui regroupe 25 créateurs montréalais de mode, dont le décor change à chaque trois mois.

Des interventions ponctuelles seront réalisées pour accueillir de nouveaux locataires, notamment dans l’espace bientôt délaissé par Linen Chest.

Le dernier grand chantier centre Rockland remonte en 2003 et 2004 durant lequel la foire alimentaire avait déménagé.