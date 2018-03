100M$ d’investissements pour des projets résidentiels à Outremont

Un développement résidentiel et commercial se dessine sur deux terrains vacants près du futur campus de l’Université de Montréal. Le promoteur Mondev prévoit lancer à l’automne une première phase pour la construction de plus ou moins 220 logements.

Ce projet verra le jour au bout de l’avenue Outremont sur l’un des lots que l’entreprise a récemment acquis de l’UdeM. Un immeuble de six étages avec des espaces commerciaux y sera érigé, représentant un investissement de 35 M$. Le bâtiment devrait compter une mixité d’unités telles que des appartements de différentes tailles, des studios et des logements plus luxueux.

«On pense que le projet va attirer plus que des étudiants parce qu’il y a très peu de locatif neuf dans le quartier. On pense être pas mal surpris par les différents types de locataires qu’on va voir», fait valoir le partenaire principal chez Mondev, Michael Owen.

La firme planche actuellement sur l’architecture de la future bâtisse et a entrepris les démarches en vue d’obtenir un permis auprès de l’arrondissement.

Trois phases

La compagnie immobilière a aussi acheté un autre terrain appartenant à l’université sur l’avenue Champagneur, situé en bordure du site Outremont. Mondev souhaite réaliser au moins deux autres phases de développement résidentiel d’ici les cinq prochaines années. Au total, la firme prévoit injecter plus de 100 M$ dans ce secteur.

Le type de projets qui à venir reste à déterminer selon les besoins du marché et le succès de la première construction, indique M. Owen.

Il explique que le réaménagement du site Outremont avec l’arrivée du Complexe des sciences de l’UdeM a incité Mondev à se porter acquéreur des deux terrains.

«Pour nous, c’est un bijou en plein cœur de la ville. Je pense que c’est l’investissement universitaire le plus gros au pays. On adore voir de l’action comme ça. On veut juste faire partie de ça et supporter ces initiatives», expose l’homme d’affaires.

La Ville de Montréal investira de son côté plusieurs millions de dollars pour la création de rues, de parcs et d’espaces publics ainsi que le raccordement du site aux réseaux d’aqueduc et d’égout.

43,5M$

Mondev a déboursé 43,5 M$ pour l’achat des deux terrains sur les avenues Outremont et Champagneur ayant appartenu à l’Université de Montréal. Celle-ci les avait mis en vente l’été dernier. Les deux lots totalisent une superficie de près de 15 514 mètres carrés, soit environ trois fois la taille d’un terrain de football.