Stanislas au Festival de robotique: en milieu de classement

Le club robotique du Collège Stanislas n’a pu reproduire son exploit de l’an dernier. L’équipe d’Outremont s’est classée au 32e rang sur près de 60 compétiteurs lors du Festival de robotique FIRST Québec, échappant à la possibilité de participer à la finale mondiale.

Le professeur et un des accompagnateurs de Stan Robotix, Julien Bernard, estime que le groupe composé d’une vingtaine d’élèves était moins bien préparé, notamment par manque de temps.

«Tout le monde nous avait prévenus que la deuxième année de participation c’est la plus dure, et encore plus lorsqu’à la première année tu as été à la finale mondiale. On a encore une grosse marge de progression pour être au niveau des autres», commente M. Bernard, qui note tout de même que ses protégés ont su s’améliorer durant l’événement.

Les robots conçus par les jeunes se sont affrontés au complexe sportif Claude-Robillard sous la thématique des jeux d’arcade, début mars. Les participants cumulaient des points, entre autres, quand leur invention grimpait sur une balance ou déposait des cubes dans des coffres.

En 2017, l’équipe de l’établissement scolaire du boulevard Dollar avait décroché le titre de recrue de l’année, obtenant ainsi un laissez-passer pour le tournoi international à Saint-Louis, aux États-Unis, où elle a terminé 59e.