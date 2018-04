Double médaillé d’argent

Les premiers Jeux du Commonwealth de Philippe Gagné auront été couronnés de succès. Le plongeur de Ville Mont-Royal a monté deux fois plutôt qu’une sur le podium à Gold Coast, en Australie.

L’athlète de 20 ans a décroché une première médaille d’argent en individuel au tremplin de 3 mètres, jeudi. Avec un score de 452 points, Philippe a terminé derrière le Britannique Jack Laugher. Un écart de 67 points séparait les deux concurrents.

Le lendemain, le Monterois et son coéquipier François Imbeault-Dulac ont offert une performance en synchro leur permettant d’accéder à la deuxième marche du podium. Le duo québécois a de nouveau été devancé d’une vingtaine de points par Jack Laugher et son partenaire Chris Mears.

«On est content de nos plongeons. On a fait une petite erreur au cinquième, mais ce n’était rien de trop grave», a commenté Gagné, quelques heures après la fin de l’épreuve.

Confiance

L’Olympien des Jeux de Rio sort aussi satisfait de sa performance individuelle, même à sa grande surprise.

«Les préliminaires ont très, très bien été, beaucoup mieux que ce je m’y attendais. J’ai pu me classer en première position, mentionne-t-il. J’ai été stable en fait tout au long de mes six plongeons.»

Après une dernière année difficile marquée par une blessure au dos, les deux médailles du Commonwealth lui donnent de l’assurance.

«De revenir en force à cette première grosse compétition internationale, ça bâtit ma confiance pour le reste de la saison et les deux prochaines années jusqu’aux Jeux olympiques», confie Philippe.

L’athlète apprécie par ailleurs l’ambiance qui règne à Gold Coast entourant l’événement sportif qui réunit plus de 6 000 athlètes de 70 nations du Commonwealth aux quatre ans.

«Il y a 2000 personnes dans les estrades qui encouragent les équipes australiennes. C’est assez impressionnant. Ça me fait penser aux Jeux panaméricains en 2015. Je vis donc un peu de nostalgie», décrit-il.

Série mondiale

De retour à Montréal, Philippe Gagné aura un horaire bien rempli pour les prochaines semaines. En parallèle à ses études en science nature au Collège André-Grasset, il participera à la Série mondiale de plongeon de la Fédération internationale de natation (FINA) au Stade olympique, du 27 au 29 avril.

«Ça va être une compétition encore plus difficile qu’ici [aux Commonwealth]. En synchro, moi et François, on vise une médaille. En individuel, ce serait de faire la finale», évoque l’athlète, précisant qu’il affrontera la crème de la crème dans sa discipline.

Moins d’une semaine après, il prendra part au championnat de la FINA à Kazan, en Russie, et se dirigera ensuite à Calgary pour la Coupe Canada du 10 au 13 mai.