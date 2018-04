Changements en vue au Pizzaiolle

Après 15 ans dans le paysage du centre-ville monterois, le restaurant Pizzaiolle amorce un virage pour affronter la concurrence de plus en plus féroce. Le commerce du chemin Dunkirk compte dans ses rangs un nouveau chef et entreprendra d’ici quelques mois des travaux de rénovation.

Bien que la pizzéria affiche une croissance de sa clientèle depuis deux ans, pas question pour le propriétaire et fondateur de la chaîne, Daniel Noiseux, de rester les bras croisés.

«On voit arriver de nouvelles chaînes. On tient à maintenir un niveau de qualité qui se veut plus élevé et innovant que dans les franchises», soutient l’homme d’affaires de Ville Mont-Royal, qui a lancé Pizzaiolle en 1981, à Outremont.

À l’automne, il compte procéder à une mise à niveau des équipements en cuisine et rafraîchir le design de la salle à manger. Un projet qui a été reporté à trois reprises.

«On veut améliorer la productivité du restaurant à la suite d’une demande qui a tellement augmenté que nous avions du mal à suivre la cadence. Il y a toujours une période de l’année où l’on vit un ralentissement favorable pour des rénovations, mais, dans notre cas, il n’y en a pas», mentionne M. Noiseux.

Les derniers importants travaux du restaurant de VMR remontent à plusieurs années avec un agrandissement de l’immeuble de 1917.

REM

La mise à jour des installations vise aussi à préparer la pizzéria à l’éventuel chantier de construction du Réseau express métropolitain (REM). Même si les détails entourant les travaux demeurent inconnus, M. Noiseux s’attend à un impact négatif sur l’achalandage du restaurant, situé près de la voie ferrée.

«On essaie d’être optimiste et de prévoir le coup. L’une des raisons pour lesquelles on veut un restaurant extrêmement attractif, c’est justement pour pouvoir assurer un service optimal malgré les travaux», explique-t-il.

Philosophie

Cette stratégie de repositionnement comprend aussi l’embauche d’un chef d’origine italienne, Dario d’Errico, dont sa mission est d’amener une nouvelle gamme de produits à la chaîne qui compte trois restaurants.

En vacances à Montréal en 2011, le cuistot est tombé sous le charme de la métropole. «J’étais venu l’été visiter mon oncle. J’étais supposé de rester deux à trois mois et finalement j’y suis resté cinq mois et demi. Je trouve que c’est une ville qui est très européenne», raconte celui qui a fait des études culinaires à Naples. À son retour en Italie, il a demandé un permis de travail pour s’installer au Québec, il y a de ça cinq ans.

Après avoir travaillé dans différents établissements montréalais, le cuisiner de 29 ans s’active depuis octobre à apporter des changements au menu de Pizzaiolle. L’une de ces nouveautés est les gnocchis, une première dans l’histoire du restaurant.

M. D’Errico travaillera aussi à intégrer d’autres types de pâtes fraîches ainsi que les farines canadiennes dans la préparation des pizzas, en plus de revoir la gamme des desserts.

«Ma philosophie est que j’essaie toujours d’aller vers l’innovation, mais en respectant la tradition», explique-t-il.

Le restaurant souhaite également donner davantage de place aux produits locaux.