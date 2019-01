Le Mirador s’envole en Allemagne

«C'est une grande satisfaction pour moi d'avoir remporté cette compétition d'Aéro Montréal qui est reconnue dans le milieu», souligne l'étudient, Étienne Tremblay. Gracieuseté – Aéro Montréal – Aéro Portail Previous photo Next photo



Quatre étudiants, dont le Verdunois Étienne Tremblay de Polytechnique Montréal, ont remporté la compétition d’Aéro Montréal qui avait pour thème «L’expérience passager de demain: les intérieurs d’avions du futur vus par la relève québécoise». L’équipe du Mirador se rendra donc au salon des intérieurs d’avions d’Hambourg, en Allemagne, où elle fera des visites industrielles et présentera ses travaux à plusieurs dirigeants de l’industrie.

Trois équipes avaient été sélectionnées pour la finale grâce aux voix du public et une quatrième, Stratégie Innovavion, qui a reçu le prix spécial du Regroupement Relève Aéro Montréal. Sur le modèle de l’émission «Dans l’œil du dragon», chaque groupe disposait de 15 minutes pour présenter leur projet au jury d’experts, vendredi. Les groupes devaient ensuite répondre à des questions les 10 minutes suivantes.

«Ils voulaient savoir, par exemple, comment nos modifications allaient affecter le temps d’embarquement dans l’avion ou la distribution de la nourriture, rapporte M. Tremblay. On était préparé, mais on s’attendait à des questions plus techniques, donc on a trouvé que celles-ci étaient plus faciles à répondre.»

Apport

Le Mirador croyait en ses chances avec un projet qu’il décrit comme ambitieux, mais qui est aussi plus difficile à réaliser que ceux des autres finalistes.

«On a maintenant vraiment hâte d’aller en Allemagne, même si on a encore de la difficulté à y croire. Pour deux d’entre nous, ce sera la première fois qu’on se rendra en Europe, donc on est vraiment curieux, d’autant plus que ça inclut des visites industrielles chez des compagnies aéronautiques. Il y a vraiment quelque chose d’exclusif là-dedans», souligne Étienne Tremblay.

Le Verdunois se réjouit déjà d’avoir fait une première rencontre avec les membres du jury qui, pour certains, sont aussi des chefs d’entreprise.

