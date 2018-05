23 M$ de travaux aux abords du site Outremont

Les pelles mécaniques résonneront au cours des prochains mois pour compléter le réseau routier qui mènera au futur campus de l’Université de Montréal. Diverses rues de l’arrondissement seront prolongées jusqu’à l’axe central du site Outremont, ce qui représente les derniers travaux pour permettre l’accès au pavillon du Complexe des sciences.

Depuis la mi-avril, la Ville de Montréal a lancé un important chantier visant les avenues McEachran, Wiseman, Dollard et Outremont, ainsi que la ruelle du Manoir.

À l’automne, s’ajouteront les avenues Champagneur et Querbes, en plus de la réhabilitation des sols du terrain de l’actuelle cour de voirie de l’arrondissement.

Les travaux consistent principalement à construire des infrastructures d’aqueduc et d’égout ainsi qu’aménager des voies de circulation. Seulement en 2018, la ville-centre investira plus de 23 M$.

L’ensemble du chantier, qui inclut aussi le prolongement du réseau d’Énergir (Gaz Métro) et de la Commission des services électriques de Montréal, devrait se terminer au printemps 2019 après une pause hivernale.

Au même moment sera finalisé l’axe central, entre Durocher et McEachran, qui comprendra une piste cyclable, des trottoirs et des arbres. La place publique et le parc linéaire doivent aussi apparaître dans le paysage d’ici l’été 2019, selon l’échéancier.

Au cours de l’année, Montréal se penchera également sur le concept d’aménagement des trois autres parcs sur le site Outremont.