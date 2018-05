Portes ouvertes à la mairie d’Outremont

Le plus vieux bâtiment d’Outremont qui vient tout juste de célébrer son 200e anniversaire ouvrira le temps d’une journée ses portes au public.

Le 6 mai, les citoyens pourront découvrir l’histoire de la mairie d’arrondissement qui a d’abord été une résidence, un entrepôt de fourrure, une école et une prison.

Élus et employés guideront les visiteurs à travers les couloirs et pièces du bâtiment, tout en leur racontant le passé de l’hôtel de ville. L’événement sera aussi agrémenté d’une chasse au trésor pour les enfants et d’une exposition sur l’Outremont d’antan.

Visite de la mairie d’arrondissement, le dimanche 6 mai, entre 11h et 15h, au 543 chemin de la Côte-Sainte-Catherine.