Parc Connaught finaliste au concours Opération Patrimoine

Pour une deuxième année consécutive, le parc Connaught se retrouve en lice pour le prix de coup de cœur du concours Opération Patrimoine (OP) de la Ville de Montréal.

L’espace vert, situé en plein centre de Ville Mont-Royal depuis 1911, est en nomination aux côtés de neuf autres lieux de la métropole, dont le parc Molson dans Rosemont-La-Petite-Patrie, la bibliothèque Benny dans Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et la place de la gare Jean-Talon dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Sur le site web d’Opération patrimoine, on décrit le parc Connaught comme un «espace de rassemblement qui se démarque par la qualité de son architecture et la richesse de sa forêt urbaine.»

L’endroit gagnant, déterminé par le vote populaire, accueillera l’activité Patrimoine en fête 2019, qui vise à mettre en valeur les différentes composantes du quartier où se déroule l’événement. Cette année, la fête aura lieu le 26 mai à la place Simon-Valois dans Hochelaga-Maisonneuve, lauréate 2017.

Le vote pour le lieu coup de cœur prend fin le 22 juin. Le lauréat sera dévoilé à l’automne.

En plus de ce volet, l’OP offrira des Prix reconnaissances comprenant cinq catégories (résidentiel, aménagement paysager, entreprise, culturel et urbanisme).

L’activité de la Ville de Montréal consiste à promouvoir les actions de la Ville, des arrondissements et des villes liées à la conservation du patrimoine et à favoriser une participation plus directe des citoyens.

Pour voter

ville.montreal.qc.ca/operationpatrimoine