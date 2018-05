Implication reconnue pour un élève de Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont

L’engagement bénévole d’un élève de l’école Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont (PGLO) auprès de la vie scolaire lui a valu la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec. Depuis ses débuts au conseil étudiant en secondaire 2, Robin Fauteux a mené divers projets, notamment en matière d’environnement.

Le récipiendaire de 16 ans a relancé cette année le comité vert de l’établissement scolaire de l’avenue Bloomfield. La dernière initiative qu’il mettra bientôt en marche avec les autres membres sera l’introduction du compost.

«On prépare l’installation de nos bacs et la sensibilisation», mentionne l’élève de cinquième secondaire.

Robin a été membre du Conseil national des jeunes ministres de l’environnement du Québec, mis en place par la Fondation Monique Fitz-Back.

Dans le cadre de cet engagement, l’adolescent a participé à la campagne Sors de ta bulle, qui visait à mobiliser les jeunes autour de projets en lien avec la lutte aux changements climatiques dans les écoles secondaires.

Café étudiant

Comme représentant du conseil des jeunes ministres, Robin a aussi instauré une mesure contre le gaspillage au café de l’école, qu’il gère depuis un an. Il a développé un partenariat avec Bagel Saint-Viateur et une épicerie du quartier afin de récupérer leurs pertes pour ensuite les offrir gratuitement aux élèves de PGLO.

L’adolescent se dit par ailleurs fier d’avoir changé la structure du comptoir étudiant en coopérative, ce qui a permis de mieux répartir les tâches entre les membres.

Il voit dans son implication une façon de faire une différence dans son milieu scolaire.

«Ce qui est le fun, c’est quand des projets entrent dans les habitudes des élèves et qu’un service aide les gens. Par exemple, pour le café, avant ce n’était pas bien gros, et là, on voit que les élèves sont des habitués pour les gaufres et les fruits», mentionne Robin.

En plus d’être valorisant, les expériences bénévoles des dernières années lui ont été très formatrices, notamment pour présenter ses idées et les défendre.

«J’ai aussi appris à mieux gérer mon temps et à ne pas dire « oui » à tout parce que souvent on va créer de faux espoirs et les gens vont être déçus», expose celui qui étudie dans le programme d’art dramatique.

Pour lui, l’obtention de la distinction du lieutenant-gouverneur du Québec représente une autre belle reconnaissance de son travail qui est déjà salué par ses pairs. En août, Robin Fauteux prendra le chemin du cégep en Arts visuels où il souhaite poursuivre son implication sociale.