La criminalité en légère hausse à Outremont/VMR

Pour la première fois depuis cinq ans, la criminalité est stable à Montréal. Pourtant depuis 2013, les infractions au Code criminel avaient baissé de façon continuelle pour atteindre un total de -13%. Voilà ce qui ressort du bilan 2017 rendu public cette semaine par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Parmi les différents territoires, celui du poste de quartier (PDQ) 24, qui couvre Outremont et Ville Mont-Royal, se positionne en milieu de peloton avec un taux de criminalité en légère hausse par rapport à l’année précédente.

La vague d’introductions par effraction qui a frappé dans plusieurs quartiers résidentiels au cours de l’été pourrait expliquer cette augmentation. Le nombre de crimes contre la propriété, incluant aussi les vols, incendies criminels et fraudes, a connu un bond de 81% par rapport à 2016.

217

Plus de 200 crimes contre la personne, ce qui inclut notamment les tentatives de meurtre, les voies de fait et les agressions sexuelles, ont eu lieu à Outremont et Ville Mont-Royal en 2017. Aucun meurtre n’est survenu.

1 765

Le SPVM a comptabilisé plus de 1 700 crimes contre la propriété l’année dernière dans l’arrondissement et à VMR.

15,1%

Le taux moyen de criminalité s’est élevé à 15,1% sur le territoire du PDQ 24, en 2017. Si ce taux est plus élevé que l’année précédente, le territoire demeure loin du 20% atteint en 2013.