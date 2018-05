Blanchissage à domicile pour les Griffons

Les Griffons commencent leur saison régulière en lion. L’équipe du club de soccer Mont-Royal/Outremont (MRO) est sortie victorieuse de son premier match à domicile.

Devant ses partisans sur le terrain du centre récréatif de Ville Mont-Royal, la formation semi-professionnelle a remporté son affrontement contre le CS de Saint-Hubert avec la marque de 3-0, le 13 mai.

«On a eu un très bon match défensif. Plus la partie avançait, plus on était capable d’aller vite vers l’avant. On avait aussi un groupe plus expérimenté que l’adversaire», analyse l’entraîneur de l’équipe, Luc Brutus.

Leur victoire à la maison fait oublier leur défaite à distance lors de leur tout premier match de la saison. Le 6 mai, les Griffons ont perdu 2-1 contre le FC Gatineau.

«On a fait des ajustements au cours la semaine et on voit que ça porte ses fruits», commente Brutus.

Nouveaux joueurs

L’équipe de la Première ligue de soccer du Québec (PLSQ) compte cette année environ 40% de nouveaux joueurs.

La formation de MRO a notamment recruté le défenseur d’origine française, Julien Obriot, qui s’exerçait en cinquième division en France, soit un niveau supérieur à celui des Griffons. «C’est un joueur stable, il est toujours en bonne position. Il gagne ses duels», décrit l’entraîneur.

La ligne défensive du club est aussi renforcée avec la présence de Kismy François. L’athlète de 26 ans a porté les couleurs d’une équipe de première division en Haïti. «C’est un défenseur, mais qui est quand même offensif. Donc, on peut l’utiliser à toutes les sauces», mentionne Luc Brutus.

Le remodelage de l’équipe a incité le club à commencer les entraînements un peu plus tôt que l’an dernier afin de créer une unité entre les membres.

«On a débuté le 15 janvier pour s’assurer que le groupe soit dans une forme adéquate tout au long de la saison. Ils ont eu aussi quatre jours de pratique ensemble à Ottawa», soutient Brutus.

Objectif

L’an dernier, les Griffons ont terminé la saison régulière au quatrième rang. Une déception pour l’équipe qui avait été championne canadienne et de la PLSQ en 2016.

Le coach du club MRO espère que les changements apportés permettront de nouveau à ses protégés d’atteindre la tête du classement. Après deux parties, l’équipe arrive en deuxième place.

Leur prochain match aura lieu le 19 mai dans la Capitale-Nationale contre le Dynamo de Québec.